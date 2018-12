3,5 miljonit eurot võib päästa Ott Tänaku konkurendi edasise karjääri

M-Spordi boss Malcolm Wilson teatas sel nädalal Autospordi vahendusel, et nende jätkamine WRC-sarjas on küsimärgi all. Samas lisas ta, et Teemu Sunineni juhtimisel käivad juba testid Monte Carlo ralliks. Veel lisas Wilson, et MM-sarjas jätkates teevad nad seda kahe autoga. Kolmas auto pannakse välja juhul, kui keegi selle eest maksab.

Üldise arvamuse kohaselt usutakse, et Teemu Sunineni kõrval jätkab M-Spordis Elfyn Evans. Samas sihib kohta tiimis ka senine Citroeni piloot Craig Breen.

Esialgu pidi Breen jätkama Citroenis ja jagama autot Sebastien Loebiga, kuid Prantsusmaa tiim jäi ilma suurest sponsorist ja seetõttu kolmandat autot välja ei panda. Seejärel lootis Breen kokkuleppele jõuda Hyundaiga, kuid Loebi siirdumine sinna võttis iirlaselt ka selle võimaluse.