2020. aastaks kaob vähemalt üks senine Euroopa ralli WRC kalendrist. Rally Estonial praegu šanssi ei nähta?

Juba 2019. aastaks oli mäletatavasti õhus variant, et Korsika asfaldiralli asendatakse Jaapani etapiga, kuid viimasel hetkel jäi Prantsusmaa etapp siiski kalendrisse ning Jaapanis WRC autod tänavu kihutama ei hakka. Kandidaatrallisid on aga veel ning üks selline - Tšiili - sel hooajal juba kalendrisse lülitati. MM-sarjale lähedal on lisaks Jaapanile ka Keenia ralli.

"Mitmete rallidega lõpeb meil selle aastaga leping ära, seega algab meil läbirääkimiste periood," sõnas Ciesla Autosprindile. "Eks näis, mis saab, aga vähemalt üks senine Euroopa etapp kaob kalendrist."

Kuigi MM-ralliks pürgib teadupoolest ka Rally Estonia, siis Ciesla Eesti etappi oma sõnavõtus eraldi välja ei toonud. "Peame vaatama ka teiste Euroopa riikide poole, kus on olulised turud - näiteks Poola ja Horvaatia."