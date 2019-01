1994. aasta maailmameister ennustab mainekas väljaandes Tänakule MM-tiitlit

Eilsel FIA Kuulsuste Halli tseremoonial tehtud intervjuus tõdes Auriol, et eestlane avaldas talle eelmisel aastal tohutult muljet ning tema arvates on just Tänak sel aastal peapretendent MM-tiitlile.

"Tänak on sel aastal hirmuäratav sõitja. Tegu on sõitjaga, kes eelmisel aastal tõsiselt üllatas, nii asfaldil kui ka kruusal ja lumel - kõikides oludes," ütles ühena 17-st ralli maailmeistrist Kuulsuste Halli liikmeks nimetatud prantslane.

"Ma ei näinud ühtegi teist sõitjat, kes oleks olnud nii kiire ja samas rahulik. Ta tegi mõned väiksed eksimused ning MM-tiitlita jäämine polnud üldse tema süü. Ma usun, et sel aastal on ta veel paremas hoos."

60-aastane Auriol tuli 1994. aastal maailmameistriks Toyota Celicaga edestades punktitabelis Carlos Sainzi ja Juha Kannkuneni. Kolmel varasemal aastal lõpetas ta MM-sarja kokkuvõttes kolmandana ning poodiumi viimase astme hõivas ta aasta lõpus ka 1999. aastal.