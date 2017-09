16-aastane Kalle Rovanperä liitub kaheks MM-etapiks M-Spordi meeskonnaga

Soome tulevikulootus Kalle Rovanperä istub autoralli MM-sarja tänavuse hooaja kaheks viimaseks etapiks Ott Tänaku tiimi M-Spordi Ford Fiesta R5 rooli.

16-aastane soomlane on M-Spordi Greystoke`i baasis juba Fiestat testinud ning tänavuse hooaja kahel viimasel MM-etapil - Suurbritannias ja Austraalias - osaleb ta WRC2 klassis.

M-Spordi direktor Malcolm Wilson ootab juba suure elevusega, et näha, mida oktoobri alguses 17-aastaseks saav soomlane suudab. "Ta on noore Jari-Matti [Latvala] sarnane, selliste noorte arengut on alati väga põnev jälgida."

"See, et ta sõidab meie eest Suurbritannias ja Austraalias, on suurepärane uudis. Ta pakub kindlasti palju kõneainet," on Wilson kindel.

WRC sari jätkub kahe nädala pärast Hispaania ralliga. Pärast seda jääbki sõita veel vaid Suurbitannias (26.-29. oktoober) ja Austraalias (16.-19. november).