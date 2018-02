10 fakti, mida sa tõenäoliselt WRC autorallist varem ei teadnud

Järgmine mõõduvõtmine WRC sarjas toimub juba 15.-18. veebuaril Rootsi rallil, millele saab kaasa elada Viasat Sport Balticu, Viaplay, Delfi TV või TV6 vahendusel. Alljärgnevalt toome 10 fakti, mida sa WRC maailmast tõenäoliselt veel ei teadnud.

1. Tegemist on nii adrenaliinirohke spordiga, et ralliauto juhi pulss võib ühel hetkel tõusta lausa 178 löögini minutis.

2. Maksimum lubatud mürarõhutase ralliautol on 103 dBA. Inimese valulävi algab 120 dBA-st.

3. Autod, juht, kaardilugeja ning meeskond peavad olema valmis hakkama saama äärmuslike temperatuuridega nagu +50℃ (nt Argentiinas) kuni -30℃ (nt Rootsis). Ralliautos puudub konditsioneer ning kogu soojus tuleb vaid mootorist, värske õhk aga alla lastud aknast.

4. Kui ralliautoga juhtub õnnetus või rike, on mehhaanikutel 15-45 minutit aega, et vead parandada. See on võidujooks ajaga, milleks on suutelised vaid oma ala tipud.

5. Autoralli pole just odav võistlusala ning sponsorite raha kulub kiiresti. Kui ralliauto teeb avarii, võib see tähendada ligi 500 000 eurost väljaminekut ja see puudutab vaid autot. Lisaks on vaja arvestada varuosadega, rehvidega, bensiiniga jms.

6. Kõik rallisõitjad tahaksid võidusõidu esimesena lõpetada, kuid mitte keegi ei taha esimesena rajale minna. Seda seepärast, et alguses on rajal tolmu, vett ja muud sodi, mis teeb raja raskemini läbitavaks. Kui aga paar autot on raja juba läbinud, on see nö puhtam ja juhil on kergem autot kontrollida. Samas, kui rajale minekuga liiga kaua oodata, võib juhtuda, et see on nii ära trööbatud, et jällegi on keeruline.

7. WRC rallil osalev auto peab kaaluma 1200 kg ning selleks, et saavutada parimat tulemust, nähakse palju vaeva, et jaotada raskused autol ühtlaselt. Auto kaal ja raskuskese on nii olulised, et mõned tiimid ei luba sõitjatel külma ilma korral isegi fliisi autosse võtta.

8. WRC sarja kõige pikem rada on 80,5- km pikkune SS20 Guanajuato rada Mehhikos, mille läbimiseks kulus Volkswageni tiimil, eesotsas Sebastien Ogieril 48 minutit ja 6 sekundit.

9. Juht ja kaardilugeja saavad iga rada kaks korda enne päris võistlust läbi sõita. Nad ei tohi seda teha küll võidusõiduautoga, kuid tootjad püüavad kasutada võimalikult sarnaseid mudeleid, et kaardilugeja saaks võimalikult täpseid märkmeid teha.

10. 2017. aasta hooajal sõitis soomlane Esapekka Lappi senise WRC keskmise kiiruse rekordi, mis on 126,6 km/h.