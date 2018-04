OTT TÄNAKU VIDEOBLOGI | Testil hästi kihutanud Tänak: idee on Ogier'lt ja Neuville'ilt punkte ära võtta

Seekord on Ott Tänaku blogi fännide ees video kujul.



Ott Tänak valmistub hooaja järgmiseks ralliks, mis viib eestlased Lõuna-Ameerikasse ehk täpsemalt Argentinasse. Argentina ralli on kavas 26.-29. aprillini. Selle eel oli Toyotal kavas test Sardiinias, kus Tänak sai oma autot seada just kruusarallile meelepärasemaks.

“Üldiselt on Argentinas idee samas suunas liikuda. Kui praegu tõusime kuuendalt kohalt kolmandaks, siis kaks meest on suhteliselt kaugel eest ära. Kindlasti on vaja neile lähemale saada,“ seadis Tänak videoblogis sihte järgmiseks ralliks.

“Ilmselgelt on idee neilt (Sebastien Ogier't ja Thierry Neuville'ilt) punkte ära võtta. Selleks tuleb teha hea ralli. Oleme tagasi kruusa peal ja tee puhastamise roll on suhteliselt suur. Usun, et teeme testil head tööd ja loodame hea seadistsue saada, millega on võimalik võidu sõita. Mehhikos olime konkurentsis küll. Täna näeme, et saame palju edasi areneda ja usun, et liigume selles suunas.“

“Kindlasti on huvitav Argentinas näha, mis meie suund on ja kuidas oleme edasi liikunud. Kindlasti läheme võidu sõitma ja oluline on võidu peale sõita. Täna on see ainuke võimalus veel konkurentsis olla,“ lisas ta MM-sarja üldarvestust silmas pidades.