OTT TÄNAKU VIDEOBLOGI | Tänak Rootsi rallist: peale vaadates on väga luks lumistes oludes sõita

"Rootsi on iseenesest alati lahe ralli, eriti, kui on sellised olud, nagu eelmine aasta olid," sõnas Tänak. "Tundub, et ka see aasta on ees korralikud talvised olud. Peale vaadates on igal juhul väga luks lumistes oludes sõita."

"Eelmisel aastal tuli öösel värske lumi peale ja see tegi kiiresti sõitmise väga keeruliseks. Loomulikult sai sõitu nautida küll, kuid tagantpoolt tulijatega võidu sõita oli ilmselgelt väga raske, mis tegi emotsionaalselt meie võistluspäeva väga raskeks," meenutas Tänak mullust Rootsi rallit.

"Ei saa öelda, et see aasta oleks meie stardipositsioon palju parem, aga vähemalt on tänavu kaks meest meie ees, loodetavasti annab see meile teatud eelise. Isegi, kui on jäised olud ja ei tule värsket lund, siis loodetavasti on esimesel ringil meil võrdväärsed olud võrreldes konkurentidega," kommenteeris Rootsi rallil kolmandana startiv Tänak.

"Pikkade naeltega, mis jää sisse lähevad, on pidamine kohati isegi müstiline. Vahepeal on nii, et mida agressiivsemalt kurvi sisse sõidad, seda parema pidamise saad, mingil määral on Rootsi ralli erinev tavalise kruusasõiduga. Rootsi laseb sõita üsna agressiivselt, aga peab teadma, kus ja kunas nii sõita. Rootsi rallid on väga kiired ja sarnased Soomele."

Rootsi ralli sõidetakse 14.-17. veebruarini.

Vaata videost, mida Tänak Rootsi ralli kontekstis teekatte pidamise, rehvivaliku ja ilmastikuolude kohta veel rääkis!