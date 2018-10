OTT TÄNAKU VIDEOBLOGI | "Oleme suure töö ära teinud..." Mida toob sel nädalavahetusel sõidetav Walesi ralli?

"Wales on väga unikaalne ralli, ilmselgelt ka olude poolest, nagu me ka taustal näeme," muigas Tänak, viidates selja taga kallavale vihmale. "Tundub, et ilm on siin alati ühesugune - kui mujal tuleb teha ennustust, et teada, mis tuleb, siis Walesi tulles teame vaat et alati, et vihma tuleb."

MM-sarjas on Tänak viimase kolme ralli võiduga tõusnud teisele kohale ja tagasi suurde mängu.

"Oleme suure töö ära teinud, et me suutsime siia võitlusesse tagasi tulla. Ilmselgelt olime aasta alguses uued siin meeskonnas ja palju oli õppida, sellegipoolest oli aasta algus tugev. Vahepeal lülitasid mõned nõrgemad rallid meid sellest võidusõidust välja, jäime suhteliselt kaugele. Viimase paari ralliga oleme suutnud tagasi tulla ja viimased kolm rallit saavad väga põnevad olema. Need rallid, mis tulemas on, on puhtalt kiiruse peale ja üldiselt kiireim võidab. Vastased ei ole lihtsad alistuma ja seetõttu peame palju tööd tegema - hetkel on pea maas ja teeme, mis oskame," sõnas Eesti ralliäss.

Vaata videost, mida Tänak rääkis veel Walesi ralli kontekstis auto seadistuse, teekatte pidamise ja rehvivaliku kohta!