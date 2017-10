Ott Tänaku blogi | Võin öelda, et jätkan uuel aastal parimas meeskonnas

Hispaania MM-ralli lahenes meile küllaltki hästi. Kõige enam vast üllatas siiski esimene päev, mille lõpuks jäid vahed ootamatult väikeseks.

Peale reccet (rajaga tutvumist) arvasime, et tagumiste startijatega saab võidu peale sõitmine keeruline olema ja kuna asfalt oli väga kiire, siis tundus suurte vahede tagasisõitmine suht võimatu.

Reede hommikul oli tõsiselt palju lahtist kruusa, esialgu mõtlesin minna isegi viie pehme rehviga, kuid liialt ei tahtnud riskida ja lõpuks otsustasin kaasa võtta 3 pehmet ja 2 kõva rehvi. Hommikul tegi Seb (Sebastian Ogier) teeninduses sama otsuse, seega väga vale ei tundunud. Üleüldiselt tundus auto hommikusel ringil parim, millega see aasta kruusal sõitnud olen. Lihtsalt pika katse asfaldiosal saime kusagilt torkehaava rehvi ja sealt hakkas õhku lekkima. Teine ring oli juba keerulisem...

Mul on ees startimise kogemus ikka veel lahja. Väiksemate autode poolt sõidetud jälg oli tõsiselt nõme ja nii nagu ise tahtnuks sõita, ei õnnestunudki. Lisaks ei olnud ka masin väga hea, tegime teda peale igat katset ikka jäigemaks ja viimane pikk katse oli juba enam-vähem. Seb sõitis meid kõiki pika katse asfaldiosal muidugi üle, aga 40 km lõpuks 3 sekundi sees olla oli ok. Oma rehvi manageerimist oleme ka vähe edasi arendanud ja ringi lõpuks oli meil seis isegi parem kui Sebil, aga küllap olin asfaldiosal ka liiga viisakas.

Edasiseks keerati autole külge suured pidurid, lühikesed amordid, kuulus asfaldi käigukast :) ja taga differ jne... Kataloonia asfalt on kindlasti üks mu lemmikuid. Hommikusel esimesel katsel ei olnud ma autoga rahul, aga ülesõidul reageerisime kiiresti ja saime ta paika. Ringi lõpuks olime teiseks tõusnud, aga kahjuks viimase katse stopjoonelt ära sõites saime Martiniga aru, et kastist kostab mingit häält ja sellega kaugele enam ei sõida. Kuna reeglid lubavad nädalavahetusel kasutada vaid kahte transmissionit, siis tuli alla panna reedel kasutatud kruusale mõeldud käigukast. Kuna selle ümber on kõvasti draamat tehtud, siis võin lisada, et lisaks käikudele on 4-veolisel autol veel kastis ka esi- ja keskdiffer, millest kumbagi nüüd ei olnud. Seega pidime üritama seadistada vedrustuse võimalikult ülejuhitavaks, kuna need differentsiaalid tegid auto väga alajuhitavaks. See polnud kaugeltki ideaalne, aga päeva lõpuks tõi meid normaalse tulemusega finišisse ning viimasel kahel rallil saab veel võidu sõita küll. Hetkel just sõidame Martiniga Walesi ralli testi, aga kui tagasilennud vähegi sujuvad, siis näeme reedel juba Saaremaa rallil!

PS! Eesti meedial meeldib igasugu suvaliste säutsude peale minu tulevikust uudiseid kirjutada, aga võin öelda, et jätkan uuel aastal parimas meeskonnas, lihtsalt vähe vaja veel detaile kinnitada. Kannatust!