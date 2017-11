Ott Tänaku blogi | Tundub, et M-Spordi rivistus saab ka uuel aastal olema väga tugev

Lõppenud autoralli MM-hooaja kolmas mees Ott Tänak tegi oma aasta viimase Delfi blogi postituse, olles teel M-Spordi tiimi baasi pikaaegsete kolleegidega korralikult hüvasti jätma.

Selleks aastaks siis ametlikud tööpäevad tehtud ja kõik, mis jõuame enne jõuluvaheaega veel teha, on juba uue aasta nimel. Hetkel olen teel M-Sporti, et edukas aasta šampaklaaside kolinaga lõppenuks kuulutada ja tulevikuks neile edu soovida. Tundub, et M-Spordi rivistus saab ka uuel aastal olema väga tugev ja kindlasti on nad "team to beat".

Ise veel uue auto rooli taha pole saanud, aga sellegipoolest tegutseme igapäevaselt juba uue aasta nimel ja selleks ajaks, kui saame sõitma hakata, võiksid juba igasugu muud pisidetailid paigas olla. Vastuvõtt on olnud väga soe ja hea on näha, kui motiveeritud ja näljased on kõik inimesed selleks, et saavutada edu.

Ees ootavad tihedad poolteist kuud, aga seda me tahtsimegi! Monteks tahame kindlasti end juba uues meeskonnas hästi tunda ja alustada aastat tugevalt. Soovin kõigile jälgijatele rahulikku jõulukuud ja laske nüüd oma silmadel uueks aastaks vähe ekraanidest taastuda!