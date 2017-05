Ott Tänaku blogi: tundub, et eelmine aasta sai tehtud liiga head tööd

Esimene tõsisem vastupidavustest sai siis sel aastal tehtud! Argentina ralli on alati olnud tõsine väljakutse ja siiani pole mul õnnestunud seal midagi mõistlikku saavutada, seepärast plaanisingi esimesel päeval veidike viisakamalt sõita.

Reede hommikune esimene kiiruskatse oli minu jaoks uus ja autole väga raske ning seetõttu ei tekkinud seal vähimatki huvi midagi tõestada. Siiski kiiruskatse alguses ja keskel, samas kohas kus Paddon end pikali ajas, lubas ka meil. Nagu paljudel teistelgi, ei olnud ka meie auto seadistus nende olude jaoks väga hea. Ilmselgelt on see natuke arusaamatu, kuna testitud on juba omajagu.

Testisõidul üht teed nühkides ei suuda iial kõiki olusid ette näha, seepärast pidimegi ralli käigus kiiruskatsete vahel jooksupealt uusi asju välja mõtlema. Usun, et lõpuks oli auto juba täitsa sõidetav ja isegi pühapäevastel aeglastel teedel, olime suhteliselt konkurentsis, kiiretel teedel pole üldiselt probleemi olnud. :)

Enne rallit muretsesime veidike ka auto vastupidavuse pärast, aga õnneks miskit suurt muret ei tekkinud! Viimase päeva roolilatt oli ehk raske, aga trenn tuleb ikka kasuks!

Konkurentidest rääkides, siis algusest peale oli Elfyn oma Dmacki rehvidega väga tugev ja kellelgi ei olnud midagi vastu pakkuda. Sel hetkel tundus, et tal tuleb lihtne võit, aga ilmselgelt ralli on pikk ja päevad ei ole vennad. Siiski see ralli näitas, et Dmacki pehme rehv on väga kiire ja tulevikus saab mõningatel rallidel olema nende vastu saamine keeruline.

Kogu rallispordi teeb see kindlasti põnevaks, et Michelinile on täna tõsine konkurent tekkinud. Tundub, et eelmisel aastal sai liiga head tööd tehtud. :) Aga tegelikult juba eelmisel aastal ei olnud kahtlust, et sellest rehvist tuleb mingil hetkel hea asi ja usun, et nii edasi arenedes on nad uuel aastal juba läbi terve hooaja konkurentsis.

Mia Tänak Foto: erakogu

Nüüd just läksid ka Martiniga meie teed lahku. Tema läks Portugali testima, mina tulin koju. ;) Aga lubasin kohe järgi minna! Hetkel on graafik väga tihe ja peale Argentinat mõtteid palju, mida tuleks auto juures paremaks teha. Eks näis, palju meil õnnestub, aga meeskond töötab palehigis päevad-ööd, et anda meile järgmiseks ralliks parim tehnika.

Nüüd hetk koduste fännidega ja kohe tagasi tööle! Keep in touch!