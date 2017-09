Ott Tänaku blogi: testisõit Kataloonia asfaldil, põnev rallipäev Inglismaal

Ott Tänak Erakogu

Pikalt on juba väga vaikne olnud, aga nüüd on aeg vaikselt toimetama hakata ja viimane pingutus teha. Üldiselt on rallide vahel vaid üksikud päevad, kui saab millegi muuga tegeleda kui sõitmisega, aga nüüd on see kuu aega puhkust andnud võimaluse tegeleda uue aasta plaanidega ja loomulikult vähe võimelda, et aasta lõpuni vastu pidada.