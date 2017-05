Ott Tänaku blogi: testisõit ekstreemsetes oludes

Uus rallinädal jälle käes. Lõpuks oleme siis järjega Euroopas ja hakkavad lahedamad kruusarallid pihta. Argentinast tagasi tulles läks Martin otse Portugali, mina käisin korra kodust läbi, võtsin värske riidekoti ja tagasi Portugali. Aga üldiselt ühtede silmadega otse rallilt testile.

WRC tehasemeeskondadel on reegel, et peame aasta alguses valima n-ö lingid, ehk Linkima rallid, kus kasutame sama käigukasti, diffreid jne. Seetõttu polnud meil võrreldes Argentinaga võimalik väga palju uut aretada. Alustasime seadistusega, millega lõpetasime eelmise ralli ja üritasime edasi nuputada nende asjadega, mida tohtisime muuta.

Kõige suuremat tööd tegime vast vedrustusega, kuna see on vaba ja päeva lõpuks kõige olulisem osa üldse ühel võidusõiduautol. Kahjuks teine päev oli väga ekstreemsetes oludes - vihma reaalselt sadas vasakult-paremale, aga ehk Walesi ralliks õppisime ikka miskit. Pealegi, kes teab, mis ilm Portugali rallilgi tuleb, aga päev oli keeruline.

Pärast testi saime nädalaks koju tšillima. Pekk kirjutas eelmise aasta legendid ümber ja kui lapsed õhtul lõpuks ära väsisid, sain katsed üle vaadata. Kuna testime esimestena ja hetkel on uue autoga ikkagi suhteliselt palju avastamist siis nädala lõpus tegime veel inseneriga väikese nimekirja asjadest, mida proovime testikatsel. Üldiselt on need asjad, mida ehk prooviti veel Sebiga ja mina proovida ei jõudnud. Aga need on üdiselt juba detailid. See ongi 2. sõitja amet :)

Täna jõudsime Portugali, tegime Pekiga väikese löögastava trenni ja hommikul metsa rada kirjutama. Suhteliselt suur osa rallist on siis kas uus või tagurpidi, ehk tööd on palju.

Time to focus!

Martin Järveoja Foto: erakogu