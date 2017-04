Ott Tänaku blogi: teen midagi sellist, mida poleks uskunud, et kunagi teeksin

Tänasest päevast hakkan tegelema millegi sellisega, mida ma mõnda aega tagasi ei uskunud, et ma kunagi teeksin. :)

Kuna autoralli kogub iga päevaga üha rohkem kuulsust ja teid, fänne, tekib pidevalt juurde, siis otsustasin alustada koostööd Delfiga, et valgustada teid veidike rohkem autoralli maailma telgitagustest ja näidata, mis tegelikult toimub.

Vastavalt võimalustele plaanime teha blogipostitusi nii kirjalikult kui videodena. Delfi loob spetsiaalse keskonna, kuhu kogunevad kokku kõik minuga seotud uudised ning lisaks kõigile meie "rallispetsialistide" arvamustele, teen ka ise väikesed kokkuvõtted enne ja pärast rallisid ning kirjutan testipäevadest, kui seal on toimumas miskit huvitavat. Lisaks ootan ka teie küsimusi - kui kellegil on millegi vastu huvi, siis saatke küsimusi/teemasid ning seletame need asjad lahti! (Küsimused võite jätta kommentaariumisse.)

Hetkel, kui kirjutan oma esimest postitust, istume Martini ja Tarmoga lennukis ning loksume Buenos Airese poole, kust edasi siis Cordobasse. Üldiselt saame kodutööd kodus tehtud, aga sel aastal on uute autode tulekuga, meil koos kõigi testisõitude ja Korsika ralli toomisega kevadesse, graafik väga tihe. Seetõttu peame osa tööd tegema veel lennukis.

Õnneks kestab lend üle mere peaaegu 14 tundi ja seega aega küll. :) Kuna see aasta on meil koos Martiniga esimene ühine hooaeg, siis peab ta kõik vanad Raigo kõverikud oma käega enda raamatusse ümber kirjutama. Alles siis saan mina need üle vaadata ja peale seda saab Matu juba legendi recceks valmis teha. Aastast aastasse paljud kiiruskatsed korduvad ja seepärast annab vana legendi kasutamine palju juurde. Saame keskenduda rohkem detailidele ning see on juba see koht rallis, mida kutsutakse kogemuseks ja lõpuks sealt tuleb ka kiirus ja stabiilsus.

Kohale jõudes on meil poolteist päeva aklimatiseerumiseks ja ehk jõuab ka korra väheke golfi mängida ning teisipäeva hommikust läheb tööks. Argentiina rallil rajaga tutvumine on päris mahukas ja energiat kulutav, seetõttu on mõistlik esmaspäeval energiat koguda.

Igatahes jälgige Delfi WRC keskkonda ja vabadel hetkedel katsun blogi kaudu anda veidike siseinfot!