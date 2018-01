OTT TÄNAKU BLOGI | Suurim väljakutse on uute inimestega kokku kasvamine

Uus aasta ja uus hooaeg on juba omajagu aega käimas ja tegelikult isegi ei märganud, et oleks olnud vahepeal hetk, kus kahe hooaja vahel aega maha võtta. Soomes oleme viimase paari kuuga käinud kindlasti juba rohkem kui paari viimase aastaga kokku. See kõik on aga selleks, et saaksime end vähegi kodusemalt tunda juba Monte Carlo ralliks.

Minu jaoks on see siiski esimene kord meeskonda vahetada ja seepärast on ka uudne kogemus, mis sellega kaasneb. Avastamist on omajagu. Suurim ja kõige olulisem väljakutse on ehk uute inimestega kokku kasvamine ja aru saamine, kuidas nemad töötavad ja vastupidi neile selgeks tegemine, kuidas mulle meeldib tööd teha. Lisaks, kuidas ma erinevates olukordades käitun ning mida neilt ootan... Aga see kõik võtab veel rahulikult omajagu aega. Praegu hakkame vaikselt minema ja küll töö käigus saavad asjad lahenduse.

Ott Tänaku ja Martin Järveoja Toyota pannakse Monte Carlo ralliks sõidukorda. Foto: erakogu

Autoga sõitmine võiks ju see kõige lihtsam osa olla. Lõpuks on nad ju kõik ralliautod rooli ja pedaalidega. Monte Carlo jaoks oleme täna teinud neli päeva testi ja Rootsi ralliks kaks päeva. Enne Montet on alati raske midagi oodata, kuna seal oleneb kõik oludest ja otsustest, kuid sealt edasi võiks juba hakata mingi arusaam tekkima meie võimaluste kohta.

Esimene Rootsi testi tunne oli väga positiivne ja tahaks uskuda, et seal võiks meil tugev auto olla, aga sellegipoolest pole kunagi mõtet ootusi väga kõrgele keerata. Muidu võib väiksegi tagasilöögi korral kukkumine liiga valus olla.

Nüüd oleme juba teel lõunasse ja esmaspäevast kolmapäevani veedame mägedes rada kirjutades. Kolmapäeva õhtul saame esmakordselt kellaga võidu sõita. Seda küll testikatsel, kuid midagi ikka.

Täna hommikul oli Martinil tõsiselt magus uni ja jättis lennule tulemata ehk olen hetkel oma füsioterapeudi Tarmoga kahekesi teel. Küll aga Martin ka kohale tuleb ja hakkame siis aastaga otsast minema.