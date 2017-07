Ott Tänaku blogi: Soome ralli tõotab ilma tõttu kujuneda väga põnevaks

Esimene pausi moodi asi see aasta hakkab läbi saama ja sätime juba vaikselt tagasi lahingusse. Nädala alguses tegime Soomes kaks korralikku testipäeva.

Kuna see aasta on kõik rallid sellele autole uued ja kõik teed üle maailma küllaltki spetsiifilised, siis esimene päev on alati küllaltki töökas ja tihti tunne, et justkui tuleb alustada taas nullist.

2017 auto on seadistusele päris tundlik ja kui see paigas pole, on keeruline küll. Vana auto oli M-Spordil täpselt risti vastupidi - sai rallilt rallile nii, et ei pidanud väga muhvigi muutma, sõitis igast asendist. Soomes saab vist jällegi ilmaga põnev olema, väike vihm ei tee seal üldiselt halba, aga kui mõistlikult tuleb, läheb juba huvitavaks nagu viimati Poolas oli.

Õnneks seekord saime ka testis vihma ja oleme sellisteks oludeks kindlasti paremini ette valmistatud. Meeskond on teinud kõvasti tööd ja usun, et kannatab hüpata küll... Toyota mehed testivad vist küll kaks nädalat järest ralliks, aga küll põnev saab olema. Nii et võtke kilekad kaasa ja Soomes on alati mida vaadata.