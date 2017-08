Ott Tänaku blogi: Soome ralli lõpp näitas, kui suur tähtsus on stardikohal

Hooaja kaks niiöelda tugevamat rallit seljataga ja väga punktilisa pole tulnud. Järelikult tuleb tõsiselt keskenduda viimaseks neljaks ralliks.

Nagu Soome näitas, siis juhtuda võib kõike ja niikaua kui võistlus pole läbi, on kõik võimalik. Positiivselt poolelt on hea, et Hyundaiga vahe suurenes ja meie ees olevatest meestest vaid Thierryga (Neuville'iga - toim) jäime nulli, ülejäänud kahe mehega olid numbrid meie kasuks.

Ralli iseenesest oli lahe, nagu alati. Võib olla takistustega oli vähe üle pakutud ja ei ole kindel, et niiväga peaks rahvaralli elemente rallisse tooma, aga usun, et korraldajad said sellest aru tuleviku tarbeks.

Võidusõit ise jäi meie jaoks suhteliselt lühikeseks nagu mul on seda juba korduvalt eelnevatel aastatel Soomes juhtunud. Ehk järgmine aasta tuleb esimene ring läbi sõita ja siis hakkame suuri puid alla panema. Peale reedest 4. katse intsidenti sai viisakalt edasi sõidetud, aga tegelikult ei saa kunagi teada, mis võimalused oleks meil olnud konkurentsis sõites.

Pidevalt küll üritasin end suruda gaasi andma, aga sellist tunnet nagu võidu sõites enam ei tekkinud. Teine asi oli ka meie stardikoht - kuna reedel ära käperdasime, siis tuli kogu ülejäänud ralli suhteliselt esimesena sõita. Laupäeval küll startisime kolmandana, aga kaks meest ees ei sõitnud päris nii nagu meie ja enamus kohti tuli ise jälge lükata. Lõpuks kui pühapäev kätte jõudis, tekkis jälle vähe rohkem huvi. Esimesed kaks katset sõitsime rahulikult, kolmandal vähe kiiremini, et kiire sõidu tunne sisse saada Poweriks ja viimasel hoidsime jälle peal.

Arvan, et see katse oli ka hea tõestus sellest, kuidas stardikoht teeb kiiruse vahe. Kui muidu Latvala oli laupäeval ja pühapäeval domineerinud, siis nüüd pidi ta meist eespool startima ja seis oli kohe teistmoodi. Sellegipoolest väga rahul 5 lisapunktiga ja nagu ütlesin, siis nüüd keskendume neljaks viimaseks ralliks ja vaatame, mis saama hakkab!