Ott Tänaku blogi | Saksamaal otsustati võit paremate valikutega

Mis ma oskan öelda, omalgi oli põnev nädalavahetus. Üleüldiselt taustast rääkides, siis enesekindlusele nendes huvitavates oludes aitas kaasa positiivne test, kus olukord oli ralli algusele suht sarnane. Kuigi pärast tuli seadistus kuivematesse oludesse paberil ennustada, saime me siiski oma tööga hakkama ja autoga oli asfaldil kindlasti parem sõita kui viimane kord Korsikal.

Seadistusest vähe olulisem Saksamaal on aga ikkagi rehvivalik. Vahel jõuab servises viimase 10 minuti jooksul 5 korda ringi mõelda, mida kaasa võtta. Esimese info saame me hommikuti ilmainimestelt, keda meil on keskmiselt 1-3 inimest katse kohta, olenevalt katse pikkusest. Nemad üldiselt jalutavad kilomeetri ühes ja teises suunas ja saadavad raporti hetke olukorrast, koos erinevate temperatuuride ja näitajatega, üldiselt lisatakse ka pilte.

Ott Tänak Saksamaal Foto:Erakogu

Siis järgmisena tuleb infot mõnest note crew autost, kes on läinud välja varem kui teised ja kui ilm peaks stabiilne olema, siis selle põhjal võiks juba rehve valida. Aga tavaliselt Saksas ta väga stabiilne ei ole, seega viimane sõna jääb ikkagi ilmaennustusele. Isliklikult ma ei tea ennustamisest midagi, aga olen aru saanud, et Saksamaal teeb ennustuse keeruliseks mägine maastik, mis tahab pilvi lõhkuda või nende suunda muuta, seepärast on minevikus suht palju üllatusi ette tulnud.

Ott Tänaku masin Foto: erakogu

Täna on mul õnneks kasutada inimene, kes seda kõike varem näinud ja oskab asju rohkem ette näha ning see võib juba resultaati palju muuta. Peale ilmamehe on meie jaoks siis viimane lüli meie esiauto sõitjad. Üldiselt lähevad nad katselt läbi 2h enne meie starti ning peavad siis ennustama ja märkima olusid, mis igal sirgel ja kurvis saavad olema, kui me sinna satume.

Kui oleme veel servises, siis kasutame ka seda infot rehvivalikuks. Igaks juhuks on meeskonnal kokku kogutud ka kogu info eelnevatest aastatest ja juhuks kui olud tunduvad sarnased, on lihtne vaadata, kes millistel rehvidel kiireim oli ja mida katse lõpus kommenteeris. Igatahes Saksamaal otsustati ralli paremate valikutega ja pärast, kui olud juba kuivemad, siis ei suutnud keegi enam väga vahesid tagasi sõita. Asfaldiralli võit oli siinkohal kindlasti väga oluline ja suured tänud taustameestele, kes andsid selleks suure panuse! See teeb kindlasti meie tuleviku töökoha kindlustamise lihtsamaks. September WRC kalendris tühi, seega on aeg akusid laadida ja viimaseks kolmeks ralliks end korralikult ette valmistada.