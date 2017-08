Ott Tänaku blogi: Saksamaal on kindlasti kõige erilisem asfaldiralli

Hooaeg hakkab vaikselt jõudma siis otsustavate hetkedeni. Kuidagi päris kiirelt on hooaeg läinud ja ainult neli etappi veel minna.

Ilmselgelt on tänavune aasta olnud mul kõige nauditavam - uus tehnika, justkui uus elu meeskonnas ja omajagu võidusõitu. Üle pika aja WRC-s on punktitabel ka põnev nii meeskondade kui sõitjate arvestuses. Meeskonna jaoks on nüüd kindlasti vaja teha väga head tööd ja oma kohta kaitsta.

Sõitjate arvestuses on meil isiklikult ehk keeruline veel see aasta midagi suurt saavutada, aga Sebil on see-eest väga põnev ja M-Spordile on kindlasti põhimissioon sõitjate tiitli võitmine, samas vähem suur asi ei oleks kui erameeskond suudaks võtta tiitli tehasemeeskondade ees. Igal juhul on motivatsiooni hästi esineda küll ja veel.

Ott Tänak Saksamaa ralliks valmistumas Foto: erakogu

Meil omal peaks tulema korralik pusimine Jari-Mattiga ja kui vähegi võimalik, siis vähemalt kolmanda koha eest aasta lõpus tahaks võidu sõita küll. Eelmine nädal testisime Martiniga väga vesistes oludes viinamarjaistanduste vahel ja pühapäeval oli vähe päikeselisem põristamine Baumholderi tanki areenil. Saksamaa on kindlasti kõige erilisem asfaldiralli oma erinevate olude poolest. Esiteks siis istanduste vahel, siis sõjaväe paviljonil ja lisaks veel metsa vahel. Loomulikult tüüpiliselt Saksale tuleb lisaks veel mingi hetk ka vihma ja ongi üks tõsine ralli valmis.

Taustajõududest vast kõige olulisem sellisel hetkel on meie esisõitja, kes peab kõike seda ette kujutama paar tundi ennem starti, ehk soovin neile edu :) Täna on vähe rahulikum päev ja homsest hakkab siis raja kirjutamine ning edasi läheb juba päris tiheda graafikuga. Usun, et testipäevad olid kasulikud ja suutsime võrreldes Korsikaga edasi areneda. Vaatame, mis see võidusõit meile toob, aga ootame põnevat nädalavahetust!