Ott Tänaku blogi: Poola rallil võivad määravaks saada kaks nüanssi

Nüüd siis käes see aeg aastas, kui saab hakata gaasi panema.

Poola ja Soome on mõlemad väga kiired rallid, Poola pigem siledal maal, põldude ja kitsa metsa vahel; Soome on minu jaoks palju nõudlikum oma pidevalt keerava tee ja hüpetega.

Täna tuleb aga kõigepealt keskenduda sel nädalavahetusel toimuvale! Hetkel tundub, et kaarte hakkab mängima taaskord vanapagan isiklikult ehk vihma on oodata, aga millal ja mis koguses, seda näeb siis, kui ta tuleb. Kindlasti oleks positiivne, kui seda saaks mõistlikus koguses öösel vastu reedet ja vähe reedel päeval, et ees hea sõita oleks, aga mudasemates oludes läheks taas loteriiks.

Tänaseks on meil teed kirja pandud. Recce ajal päike paistis ja olud olid head, võtmekoht on ilmselgelt siin lõikamine - kuna katsed on enamasti põldude vahel, siis siit ja sealt seest minemine annaks ilmselgelt lisahoogu, aga kõiki neid kohti läbi sõita on päris keeruline ja tuleb tunnistada, et recce-autod said omajagu valu tunda.

Nüüd on vaja veel videod üle vaadata ja loodetavasti sai kõik heaks! Mõned tunnid meediaga, siis saame Martiniga mõne tunnikese arvuti ees istuda ja kui enne und massaaži ka saaks, võiks öelda, et oleme valmis. Täna öösel peaks siin vihmale keerama, nii et kes tulevad, võtke joped kaasa!