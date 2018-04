OTT TÄNAKU BLOGI | Pinge aitas teha Korsikal head resultaati

Lõpuks said Korsika mäed ka murtud. Meil küll ei olnud kiirust, et sõita võidule, aga oli piisavalt stabiilsust, et võtta head punktid ja võidelda poodiumikoha eest!

Meile Martiniga oli see lõpuks viimane uus pinnas, mida pidime Yarisega avastama, et aru saada, millised on meie võimalused. Nüüdseks oleme suutnud omale suure pildi ette joonistada, milline on meie olukord lumel, kruusal ja asfaltil ning teame, mille kallal edasi töötada. Üleüldiselt olen enesetundega asfaltil päris rahul ja usun, et siin me ei ole enam kaugel, et pidevalt tipus võidu sõita. Sel aastal oli Korsikal enamus katseid uued ja see tekitas meile rajakirjutamisel tööd juurde. Siin saarel on rajakirjutamine kindlasti üks aasta kõige keerulisem + pikad katsed + asfalt. Kruusal on võidusõidu ajal veel võimalik loominguliselt läheneda, kui legend pole päris täpne, aga asfaltil on informatsioon väga oluline ja lihtsalt arusaadav.

Mingil määral oli meil ka kindlasti pinget tunda enne rallit, kuna olime erinevatel põhjustel punktiarvestuses juba päris kaugele jäänud ja siiani ehk minu nõrgimal rallil tuli teha väga hea tulemus. Üldiselt pinge aitab mul teha head resultaati ja me suhtusime Korsika väljakutsetesse väga tõsiselt ning lõpuks oleme tulemusega rahul.