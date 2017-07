Ott Tänaku blogi: Neuville enesekindlust tuleb hakata lähiajal raputama

Üle pika aja taas kiiretel teedel, aga ka kohe ka selle aasta kõige keerulisemad olud.

Oli pőnev nädal täis tősist vőidusőitu. Rajaga tutvumisel oli ilm veel mõnusalt soe ja külm, aga erinevate allikate kohaselt oli siis juba näha, et nädalavahetus tuleb huvitav, kuigi selliseid olusid ei osanud tegelikult ette näha.

Esimese päeva vihm tuli meile igaljuhul kasuks. Kruus pakib vihmaga mõnusalt kokku ja mingi piirini läheb pidamine isegi paremaks. Kuid kui korralikult vett alla tuleb, siis läheb asi üle piiri ja kogu pinnas keerab mudaks. See ka lõpuks juhtus ja pidev vihmasadu olusid väga nauditavaks ei teinud. Õnneks olime omale plomminud ka vihmavedrustuse ja auto toimis sellistes oludes päris hästi, kuid siiski ootasin kuivemaid olusid, milleks olime Lõuna-Eestis valmistunud.

Üldiselt olime kõik esimese ringi katsedmõistlikult konkurentsis Hyundaidega, aga teine ring, kus teed vähe rohkem katki olid, läks olukord palju keerulisemaks. Hetkel tundub, et Hyundai on igal võistlusel meeskond, keda kõik tahavad võita, ja Neuville enesekindlust tuleb ka lähiajal vähe raputama hakata. Kõik teavad, kuidas see nädalavahetus meile lõppes ja kindlasti ei olnud see kõige õnnelikum juhus, aga andsime endast kõik. Kindlasti teen sama ka Soomes, aga seekord me ei eksi. Nüüd on meil 2 nädalat puhkust ja näeme juba Soomes!