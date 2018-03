OTT TÄNAKU BLOGI | "M-Sport ise küsis korraldajatelt, et šikaani lõikajad saaksid karistatud. Teisel läbimisel said ka..."

Eesti rallisõitja Ott Tänak võtab oma värskes blogipostituses kokku vastakaid emotsioone pakkunud Mehhiko ralli ning vaatab edasi juba ka aprilli alguses toimuvale Korsika etapile.

Esimene kruusaralli on ka nüüdseks sõidetud nii-öelda uue autoga. Auto on iseenesest juba suht kodune ja sõidetud ju juba omajagu kilomeetreid, aga sellegipoolest iga järgmine test ja ralli on olnud koguaeg uued, nii et kunagi ei tea, mida oodata või loota. Üleüldiselt autoga harjumine on läinud lihtsalt ja ehk isegi lihtsamalt kui kartsin, küllap kuna tegu ikkagi ralliautoga ja lõpuks on nad kõik ju ehitatud ikkagi samal eesmärgil. Aga teisalt on meeskond ikkagi veel noor ja arenemist nii meeskonnana kui ka autoga on veel omajagu. Mingis mõttes on see kindlasti hea, et saame olla meeskonna sünni juures ja vahel oma meele järgi vähe suunata. Inimesed meeskonnas on väga motiveeritud ja näeme kõvasti vaeva, et see areng läheks kiirelt.

Mehhiko rallit lühidalt kokku võttes teavad vast kõik, et temperatuuri oli mägedes rohkem kui vaja ja me olime sellele väga tundlikud. Enne reedet uskusime, et me võiksime suuta temperatuuri kontrollida, aga üldiselt on Euroopas keeruline selliseid olusid leida ja seepärast oli pigem tegu lootusega. Õnneks olid insenerid välja mõelnud väga head moodused, kuidas katsel kiirelt mootorit jahutada ja nii õnnestus meil ellu jääda, aga positiivsest küljest vaadatuna saab öelda, et ilma probleemideta oleksime vägagi konkurentsis olnud. Nüüd on inseneridel plaan muuta jahutussüsteemi täielikult, aga seda vast järgmiseks aastaks. Euroopas on teed kiiremad ja siin peaksime hakkama saama.

Laupäevane katkestamine oli lihtne tehniline rike, mis käib alaga kaasas ja pühapäevane punktikatse võttis ralli hästi kokku, ainuke asi, mida sealt õppisime, oli et Seb tegi hea rehvivaliku ja oleks peaaegu sealt ka jackpot'i tõmmanud. Õnneks M-Sport ise küsis peale esimest läbimist korraldajatelt, et šikaani lõikajad saaksid karistatud. Teisel läbimisel said ka...

Tänaseks on tehtud ka asfalditest. Nüüd nädalake puhkust ja siis näeme, kuis me suudame Korsikal edeneda!