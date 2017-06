Ott Tänaku blogi: loe, kuidas tahad, rehve jääb ikka puudu

Sardiinia ralli rada sai just kirja ja hotellis tagasi, aeg täita blogi pidamise kohustus :)

Siseinfoks niipalju, et tuleb keeruline, aga samas täiesti tavaline sardiinialik ralli. Seda, et ralli on keeruline, räägitakse vist enne igat rallit, aga eks nad kõik olegi isemoodi keerukad ja kõigil on pakkuda omad väljakutsed. Sardiinia on siis hetkel viimane ralli, mis autole kärm, pärast seda saab juba auto madalaks lasta ja läheb ralliks.

Eile ja täna kirjutasime ära kiiruskatsed. Teisipäeval sõitsime laupäevased ja reedesed kaks esimest kiiruskatset, kaks korda läbi, tänaseks jäi reedese päeva teise poole ja pühapäevased kiiruskatsed. Päeva lõpus sai kirja veel testikatse ja neljapäeva õhtune Miki Hiirekas.

Sardiinia ralli Foto: M-Sport, Delfi

Juba ette võib ütelda, et mingil hetkel hakkavad erinevad rahvivaliku strateegiad kindlasti vahesid tekitama. Oleme korduvalt Martiniga arutanud erinevaid viise, kuis võiks rehve kasutada. Eile öösel nägin juba unes ka rehve... aga loe, kuidas tahad, ikka jääb puudu. Esijalgse plaani kohaselt oli meil lubatud kasutada 32 rehvi, aga just enne rallit tõmmati see number 28 peale. Seega tuleb teha kaval plaan, aga loodetavasti mitte liiga kaval, et omal tooli alt ära tõmbab. Täna õhtul tuleb veel tõsisem arutelu inseneridega ja homme hakkame siis toimetama.

Nüüd on Martinil omajagu korrastamist paberitega. Need mis tal korda tehtud, saan mina samal ajal juba videodest üle kontrollida, et kas sai nii nagu vaja. Kaks reedest kiiruskatset kirjutasime uued ja kuna teed on piisavalt keerulised, siis on omal rahulikum öösel magada, kui videost kõik üle kontrollitud.

Õhtul teeme lisaks rehviplaanile, plaani ka hommikuseks testikatseks. Liskas on mõned väiksemad asjad mida vaja veel üle proovida. Insenerid sõidavad ise ka ise kõik kiiruskatsed läbi ja teevad märkmeid, siis saame veel koos teha plaani igaks katseks eraldi. Näiteks auto kõrgus, klikid, auto balanss - mida iganes me oleme võimelised ise kiiruskatsete vahel reguleerima. Vaatame, mis saama hakkab, aga tahaks loota, et tuleb põnev võidusõit!