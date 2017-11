Ott Tänaku blogi | Kuna kolmas koht on kindlustatud, võime sõita nii, nagu vanasti kombeks oli

Ott Tänak kirjutab seekordses Delfi blogi postituses eesseisvast Austraalia rallist, milleks ta juba mitu päeva kohapeal valmistunud on.

Finaal 2017. Austraalia peaks tavaliselt olema kui suvepikendus ja hetkel ei saa ilma üle ka kurta, aga kõiksugu erinevad ennustajad lubavad nädalavahetuseks huvitavaid olusid ning kohalikud väidavad, et kui sajab, siis nii, et on sadanud... Igatahes lubab tulla huvitav ralli, nagu kõik ülejäänud on siiani olnud.

Tänaseks oleme juba paar päeva kohapeal olnud ja aklimatiseerumine käib täie hooga. Pühapäev oli pigem tšill ja täna juba päev täis kaameraid. Hommikul alustasime pedaalimisega ookeani peal, siis hulk erinevaid kaameraid, lõunal väike lõunasöök kohalike sponsoritega ja pressikonverents kohe otsa. Pealelõunal sai vähe päikest nauditud, õhtuks kerge võimlemine otsa ja võikski hea uni tulla.

Ülemere rallid ongi veidi erilisemad, kuna siia saame vähe varem tulla ja kohaliku eluga tutvuda, Euroopas lendame pigem otse recce'le ja finišipoodiumilt otse tagasi lennujaama. Homme hommikust saame metsa rada kirjutama ja sealt edasi on juba kõik tavaline nagu argipäev kontoris.

Ralli eesmärkidest rääkides, siis meeskonnal on ilmselgelt pinged maas, meeskondlikult oleme meistrid ja Sebil sõitja tiitel ka kindlustatud, ehk mul on üksi veel võimalik siin midagi huvitavat saavutada. Sellises olukorras on võistlema minna ehk vähe lihtsam ja kuna sõitjate 3. koht on ka kindlustatud, siis võime vabalt sõita nii, nagu vanasti oli kombeks. Anname kindlasti endast maksimumi ja kui vaja, siis ka rohkem!