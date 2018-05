OTT TÄNAKU BLOGI | Hetkeseis aastalõppu oodates on pehmelt öeldes kehv

Ott Tänak tiimijuhiga detaile arutamas Foto: Jaanus Ree, Red Bull Content Pool

See on suht karm, kui nõnda pikalt ettevalmistatud võistlus saab läbi viie kilomeetriga. Midagi ei ole öelda, võttis esialgu pikaks ajaks vanduma, aga lõpuks oli vast ainuke positiivne asi, et lõpetasime viis kilomeetrit peale starti, mitte enne finišit.