Ott Tänaku blogi | Esiautos sõitva Martini käes on minu silmad

Monte Carlo rallil on eriline roll esiautos sõitjatel. Nende töö on alati tähtis, kuid seekord olid olud eriti keerulised ning ilm muutlik.

Kuigi Martin Kangur ja Kuldar Sikk sõitsid kiiruskatse läbi, pidime meiegi Martin Järveojaga kaasa mõtlema mida ilm teeb: jälgima temperatuuri, päiksetõusu mõjusid... Martin ütles, et tekitasime talle halle juukseid ja see on tõsi – lihtne neil polnud. Kindlasti nägid nad palju rohkem vaeva kui teised ning see väljendub tulemuses. Esiautos sõitjate osakaal on meie teises kohas väga suur.

Esiautos sõitjate ja meie vaheline suhtlus käib tavaliselt nii, et nad helistavad või vahetavad kaardilugejad legendiraamatuid. Iga kiiruskatse peale on 100-200 märkust - seda on väga palju. Erilised kohad, mis lühikese aja jooksul drastiliselt muutuvad, on ohtlikud ja mida ei oska oodata - need räägin ma Martiniga enne iga kiiruskatset läbi. Võib öelda, et Martini käes on minu silmad. Ta peab mulle piltlikult selgeks tegema, mis reaalselt kuskil toimub. Sekundeid ei taha ju konkurentidele kinkida, kuid samas, kui tuleb üllatus, on oht eksida. Martin püüab mulle asju nii kirjeldada, et kui katse peal jõuan sellisesse kohta, on mul mingi idee või nägemus olemas. Tean, mis seal toimub ja kui keeruline see koht on.

Järeldusi teha oleks rutakas

Monte Carlo ralli hea tulemus oli meie jaoks väga oluline, eriti arvestades, et oleme uues meeskonnas ja uute inimestega. Uutes kaaslastes usalduse võitmiseks oli see tähtis. Hooaja suhtes tervikuna see aga väga palju ei näidanud, kuna tegemist on keerulise ralliga, kus palju loteriid ning kõik muu saab olulisemaks, kui puhas stabiilsus. Järeldusi teha oleks liiga rutakas.

Toyota meeskonna kohta saime senisest palju selgema ülevaate. Selles mõttes annab võistlus parema pildi kui testimine. Võistlusolukorras suhtlemine, kiiretel hetkedel otsuste tegemine... Need kõik näitavad palju rohkem kui testisõidud. Kõik oli väga positiivne. Hea oli näha, et meeskond toetas mind nii palju kui oskab ja jõuab. Edasi minna on juba lihtsam.

Samas polnud midagi nii üllatavat, mida poleks osanud oodata. Toyota meeskond on tõeliselt professionaalne ja kõik toimib hästi. Lihtsalt mõnes olukorras on asjad teistmoodi kui varem. Tehasemeeskonnas on ressurssi rohkem ja tänu sellele saab ka rohkem tähelepanu. Tunda oli tehasemeeskonna hõngu.