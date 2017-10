Ott Tänaku blogi | Ei tahaks veel lasta Ogieril meistriks tulla

Käes on aasta klassiku aeg. Wales on kindlasti üks kõige legendaarseimaid rallisid ja see on alati koht, kus otsustatakse, kes mida aasta lõpuks saab.

Tahaks uskuda, et meeskondliku suudame siin ära vormistada, aga teisalt teeme kõik mis võimalik, et sõitjat siin veel meistriks ei kroonita. Seb (Sebastien Ogier - toim) on viimastel aastatel väga kiire olnud Walesi mudas, aga see aasta õnnestub meil kohe tema tagant startida ja nii võiksid meil võrdsemad olud olla. See on kindlasti üks aasta kõige keerulisemaid rallisid ja ei ole mõtet isegi loota, et midagi lihtsat tuleb, seepärast ehk on vaimselt isegi lihtsam valmistuda - niikuinii oleme kõige hullemaks valmis :)

Nädal tagasi sai Georgiga (Georg Gross - toim) Saaremaa rallit sõidetud, kus ilm ei olnud sugugi sõbralik meiega ja usun, et ka sealt saime vähe tunnet, mida nädalavahetusel oodata. Saaremaa reede oli veel suht mõistlik, enne esimest katset panime igaks juhuks isegi teipi esiklaasile, juhuks kui madal päike tahab silma paista. Georgiga kahepeale oli tihtipeale jooksmist omajagu katsete vahel, kuna igasugune rutiin puudus ja polnud õrna aimugi, mis järjekorras asju teha, kes teeb, kus asjad, palju rõhku rehvi, jne... Aga see oligi selle ralli mõte, et rutiinist välja saada ja midagi teistmoodi teha. Sellegipoolest andsin endast parima, et kogu kohale tulnud publikule miskit tagasi anda ja mõnusat rallimelu tekitada. Kindlasti oli lahe nädalavahetus ja üks erilisemaid Saaremaa rallisid, mida mäletan. Rahvas tegi sellest kuldse juubeliralli ja kui aus olla siis sellist melu ei mäletagi Eestis ammu, nii et hea töö kõigipoolt!

Usun, et enamus märkasid ka meie vähemalt kahe järgmise aasta rallikodu uudiseid, aga kuidas otsuseni jõudsime ja miks see meile hea on, sellest räägiks peale Austraaliat, kui M-Spordis töö tehtud ja loodetavasti aasta positiivselt lõpetatud.

Nüüd siis kaks päeva rajaga tutvumist ja hakkame jälle vaikselt peale. Esimene prioriteet oleks Thierryga (Thierry Neuville - toim) võidu sõita, aga kui tunne lubab ja tundub võimalik, siis Sebiga ei tahaks vahet üle 30 punkti jätta ralli lõpuks - tal võiks ikka Austraalias veel natukenegi põnev olla :)