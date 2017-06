Delfi alustas koostööd Ott Tänakuga

Delfi ja Ott Tänak sõlmisid koostöölepingu, mille aluseks on Tänaku iganädalase blogi avaldamine ning tema tegemiste kajastamine Delfi Spordi erirubriigis. Lisaks iga autoralli MM etapi detailne kajastus otse sündmuste keskelt. Kõikidel Euroopa rallidel on kohal ka Delfi ajakirjanik.

Tänak ja Delfi alustasid mai alguses koostööd, mille tulemusel jõuab kõikide Delfi lugejateni igal nädalal vähemalt üks blogipostitus Tänakult ja seda kuni 2017. aasta lõpuni. Blogi sisu on äärmiselt mitmekesine ning kajastab nii Oti isiklikke tegevusi ja mõtteid kui ka autosporditeemalisi postitusi.

Delfi ja Eesti Päevalehe sporditoimetusie juhi Peep Pahvi sõnul on Ott Tänak praegusel hetkel üks silmapaistvamaid sportlasi Eestis: "Ott Tänak on teinud viimase paari aasta jooksul tohutu edusammu autospordimaailmas. Huvi Tänaku tegemiste vastu on Eestis ja maailmas äärmiselt kõrge. Nägime ja kogesime seda juba Monte Carlo ralli kajastamisel, kus sõideti katkise masinaga välja kõrge kolmas koht." Pahvi sõnul on Oti kõrged saavutused ning adrenaliinirohked võistlused just need, mis selle huvi sellisele tasemele viinud on.

Tänaku blogikeskkond asub aadressil www.delfi.ee/ott

Kogu WRC sarja detailne kajastamine on Delfi ja Eesti Päevalehe 2017. aasta üks sisulistest eesmärkidest. Ekspress Meedia turundusjuhi Lauri Toomsalu sõnul on Ott Tänaku ja WRC sarja detailne kajastamine äärmiselt oluline. "Ott Tänaku populaarsus Eestis ning mujal maailmas on märkimisväärne. Tahame oma lugejateni tuua Eesti ühe edukaima sportlase tegemised, mitte ainult autospordiga seoses, vaid ka tema vahetud mõtteavaldused blogide näol. Ühtlasi on kogu autospordi populaarsus Eestis viimase 5 aastaga oluliselt kasvanud ja meie üheks missiooniks on seda spordiala kajastada võimalikult mitmekülgselt," ütles Toomsalu.

Tänaku sõnul on koostöö Delfiga uueks ja värskeks sammuks tema sportlaskarjääris. "Ma poleks arvanud pool aastat tagasi, et hakkan tegema blogipostitusi. Mul on hea meel, et see koostöö alguse sai ning tunnen rõõmu selle üle, et lugejad autospordiga seonduvat sisu ootavad ning loevad," ütles Tänak.

Järgmine autoralli MM etapp sõidetakse juba 8.-11. juunini Sardiinias.