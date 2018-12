VIDEO | Kas Mads Östberg vihjas, et tuleb Rally Estoniale?

See ei tähenda aga seda, et Östberg üldse ralli sõitmise lõpetaks - eile hilisõhtul postitas ta Twitterisse lühikese klipi pealkirjaga "Plaane tegemas", kus ta lehitseb paberitele välja prinditud uue aasta kalendrit, kus on rasvane märge tehtud mitme rallinädalavahetuse peale. Muuhulgas on WRC rallidest ära märgitud Rootsi, Argentina, Tšiili, Sardiinia, Soome, Türgi, Wales ja Kataloonia, muudest etappidest aga näiteks ka 12.-14. juulil sõidetav Rally Estonia!

Kõigi eelduste kohaselt tähendab selline postitus, et Östberg kihutab uuel hooajal mõne R5 autoga ning lööb kaasa ka WRC2 sarjas.