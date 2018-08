Täna aga saame kinnitada, et lapsega on kõik korras ning eile kohtusid Klim Baikov ja Andrei Kleštšev samas kohas õnnetusse sattunud lapse ja tema perega, kirjutab ralli.ee. Taaskohtumine oli väga emotsionaalne ning vene rallipaar kinkis omalt poolt kogu perele fännisärgid ja tegi ka väikest sõitu ralliautoga.

Lisaks kinnitas Baikov, et on enda poolt teinud kõik selleks, et samasugust õnnetust rohkem ei korduks.