VIDEO | Delfi Rally Estonial: Vaata, milline on Ott Tänaku testikatse hooldusala ja tutvu tipptasemel ralliauto sisemusega

Täna algab tänavuse Eesti suve suurim spordisündmus - Rally Estonia. Delfi käis lähemalt uurimas, milline näeb välja tipptasemel ralliauto sisemus ning kuidas Ott Tänak ise oma senist päeva kommenteerib.

"Plaan oligi mõningad asjad läbi sõita, et aru saada, millistes oludes Eestis see auto toimib," sõnas Tänak tänase päeva kohta. "Üldjoontes on läinud plaanipäraselt."

Esimene kiiruskatse sõidetakse laupäeva hommikul algusega kell 08.18.

Lisaks Tänakule sõidavad Rally Estonial WRC sõitjatest veel Hayden Paddon (Hyunday) ja Craig Breen (Citroën).