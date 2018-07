VIDEO | DELFI RALLY ESTONIAL: Ott Tänak: emotsioon on siiani positiivne, sõita on lahe

Rally Estonial esimesest viiest kiiruskatsest neli võitnud ja liidrina jätkav Ott Tänak sõnas, et lähikonkurentide võistlust on hetkel raske kommenteerida, sest ta ei tea, mida teised WRC-mehed on siiani rajal katsetanud.

"Emotsioon on siiamaani positiivne. Võistlus on sujunud ja asjad toimivad, sõita on lahe," olid Tänaku esimesed muljed Rally Estonia viie kiiruskatse järel. "25 km on sõidetud, oleme mõnda asja proovinud ja natuke õppinud."

Oma 13-sekundilise edu kohta Craig Breeni ees ütles Tänak: "Raske öelda, kunagi ei tea, mida keegi proovib ja teeb. Väga keeruline on võrrelda. Tundub, et viimasel katsel oli meil mingi probleem. Eks teeninduses ole näha."