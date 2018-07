Tänak ja Järveoja abistavad rallil koduseid sõpru

„Hoiame tiimisisest üksmeelt. Vaatame, kas kurvid klapivad ja lõikamiskohad on kirjas,” ei teinud Järveoja Mõlderiga räägitud jutu sisust saladust. „Legendid olid üsna sarnased, meetodid on ju meestel samad.” Tänak lisas, et on võimalusel Grossi alati aidanud. „Ta on oma meeskonna sõitja ja aitan teda nii palju, kui suudan,” kinnitas ta. Grossi auto hooldamine on Tänaku meeskonna OT Racing töö.

Legendide võrdlemine on rallisõitjate jaoks pigem harukordne tegevus. Järveoja sõnul pole MM-rallidel selliseks asjaks aega. Pealegi ei hakka ju näiteks prantslane ja soomlane omavahel märkmeid võrdlema.