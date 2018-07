Rally Estonia Elva linnakatse eel saab näha atraktiivset crosskartide võistlust

Crosskart ehk Speedcar Xtreme on tagaveoline, sajaviiekümne hobujõulise mootoriga crosskart, mis tänu oma ülikergele kaalule – veidi üle kolmesaja kilogrammi – on ebareaalse kiirenduse ning ülimalt hea juhitavusega võidusõidumasin. Tänu mootorratta mootorile, kuuekäigulisele otselülitusega käigukastile ning lihtsale ehitusele on Speedcar Xtreme’ga sõitmine kergesti omandatav ning hooldus lihtne ja vähekulukas. Masin kiirendab 0-100 km/h alla kolme sekundi ning arendab kiirust kuni 180 km/h.

Shell Helix Rally Estonia 2018, mis toimub 13.-15. juulil Tartus, Otepääl, Elvas ja Kanepi valla teedel on Eesti ja Läti autoralli meistrivõistluste etapp ning FIA European Rally Trophy etapp.