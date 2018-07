OTSEBLOGI | Tänak läheb Rally Estonia viimasele katsele võitu vormistama, Breen tegi pirueti, Paddonil purunes rehv

Tehislikud trampliinid, mida korraldajad on kahe päeva katsetele ehitanud ligi 80, on saatuslikuks saanud paljudele sõitjatele. Kiirematest meestest pidid juba teisel katsel auto tee äärde jätma Egon Kaur (Ford Fiesta Proto) ja Karl Kruuda (Ford Fiesta Proto), mõlemal tekkisid hüppelt maandudes probleemid õlirõhuga.

Prototüüp-masinatest on avapäeval kiireim olnud Rainer Aus (Volkswagen Polo Proto), kes pakub väärilist konkurentsi ka R5 masinatele.

Kohad esimesest viiendani hakkavad paika joonistuma, kuid kuuendast positsioonist üheksandani on kõik veel lahtine. Lootused ralli kuuendana lõpetana on veel nii Georg Grossil (Ford Fiesta RS WRC), Ausil, Valeri Gorbanil (BMW Mini Cooper Works WRC) kui ka Raul Jeetsil (Škoda Fabia R5).

Rally Estonia

Võistluse viimase ehk Elva linnakatse pikkuseks on 1,74 km.

Tänak ja Paddon kiitsid ralli korraldust. https://twitter.com/RallyEstonia/status/1018449928266317825

Viimane service: https://twitter.com/CitroenRacing/status/1018451840755798017

Rally Estonia lõppeb Elva linnakatsega, mis algab kell 14.47.

Üldseis enne viimast katset:

15. katse ajad:

Kui kaheksa autot on finišis, on järjestus selline:

Paddon tuli finišisse purunenud tagumise rehviga. Juhtus see umbes 5. kilomeetril. Aeg oli 9.05,36 ehk kaotust Tänakule peaaegu minut. See tähendab, et viimasele katsele minnes on Tänaku edu Paddoni ees 1.29,66.

Breen kaotab Tänakule 2,72 sekundit.

Tänak on eelviimase katse finišis ajaga 8.08,18, esimesel läbimisel oli ajaks 8.19,46.

15. katse on käimas!

Üldseis pärast 14. katset:

14. katse ajad:

Egon Kaur Domzalast: "Lõhna järgi ei olnud tolmupilv, vaid midagi muud." Poolakad ise tulid ka finišisse, aga ei jõudnud ralliraadiole kommentaari anda. Domzalal läks kaduma kolm minutit, mis tähendab, et Aus tõusis kümnendaks.

Poolakal Domzalal olid 14. katsel probleemid. https://twitter.com/RallyEstonia/status/1018431938489667584

Valeri Gorban sai Grossi ajast jagu - 4.46,72, Aus võttis sisse kaheksanda koha - 4.57,97.

Gross sõidab enam-vähem samasse auku Huttuneniga. https://twitter.com/RallyEstonia/status/1018429277497364480

Pietarinen lõpetas katse ajaga 4.51,38, Huttunen pisut kiiremini - 4.47,59.

Paddon jääb Tänakule alla vaid 1,05 sekundiga. Katsevõit jääb koju! https://twitter.com/RallyEstonia/status/1018427607115882496

Breen kaotab Tänakule 3,32 sekundit. Aeg 4.33,75 https://twitter.com/RallyEstonia/status/1018427111839879168

Tänak on 14. katse finišis ajaga 4.30,43. Esimesel läbimisel oli aeg 4.38,07.

qw12: rallisõbrad hoiavad ikka kokku: https://www.instagram.com/p/BlPtp4iHu-6/?tagged=rallyestonia

Breeni karistus on ka nüüd ajatabelisse kantud. Kolmas koht säilis, aga kaotust Tänakule on 2.48,16.

http://sport.delfi.ee/news/auto/rallyestonia/delfi-rally-estonial-tanak-soovis-vabaneda-teepuhastaja-rollist-korraldajad-keeldusid?id=83045621

Citroeni boksis käib hoolduspausil kõva andmine. https://twitter.com/RallyEstonia/status/1018414107098255360

Rainer Aus (langes 11. kohale) rehvipurunemisest: "Vähem kui pool katset oli sõidetud. Tundsin, et paremkurvides hakkab alt ära vajuma. Kilomeeter hiljem oligi selge, et rehv on puruks. Kõige hullem on see, et ma ei saa aru, kus see juhtus. Vaatasin videot. Tee pealt pole väljas käinud, millelegi otsa pole sõitnud. Võibolla ühest hüppest maandusime rohkem vasaku külje peale. Plaan oli selle katsega Jeetsiga paras vahe sisse teha, et oleks sellega korras. Mõni ütleb, et ebaõnn. Võibolla siis on."

Leedulane Vanagas tegi 13. katsel avarii. Meestega on kõik korras. https://twitter.com/RallyEstonia/status/1018400917438255104

Üldseis 13. katse järel:

13. katse ajad:

Breeni piruetist on ka video olemas: https://www.facebook.com/andris.spilva/videos/1799700883456787/

Domzala (Škoda Fabia R5) läheb Jeetsi selja taha kaheksandaks ajaga 9.05,46 (+49,53).

Breen võtab siit katsevõidu ajaga 8.15,93! 3,14 sekundit Paddonist kiirem.

Gorban kaotas Ausi taga sõites samuti paju aega. 9.09,59 (+50,52).

Rainer Aus tuli finišisse katkise tagarehviga. Aeg on kohutav - 10.54,02 (+2.34,95). Olevat juhtunud katse keskel. Võitlus kuuenda koha pärast on lõppenud.

Gross saab kirja kolmanda aja 8.48,42 (+29,35).

Huttunen (Hyundai i20 R5) on üle kolme sekundi aeglasem. 8.54,77 (+35,7).

Pietarineni (Škoda Fabia R5) aeg on 8.51,09 (+32,02).

Paddon on kiireima ajaga finišis! 8.19,07 (Tänakust 0,39 sekundit kiirem). https://twitter.com/RallyEstonia/status/1018394201745174528

Tänak on jõudnud 13. katse finišisse ajaga 8.19,46. "Eilne kuumus on oma töö teinud. Olude poolest midagi lahedat ei ole."

Egon Kaur (Ford Fiesta Proto) saab kirja kaheksanda aja 5.00,42 (+22,35) ja läheb Ausi ette. Kuna kohe algab juba järgmine katse, siis võtame selle katse kokku. Ajad ja üldjärjestus on sellised:

Ranno Bundseni (Mitsubishi Lancer EVO VIII) aeg on seni kõige kehvem. 5.07,14 (+29,07).

Poolakas Domzala (Škoda Fabia R5) sõidab Jeetsi aja üle ja läheb kaheksandaks. 5.04,61 (+26,54).

Jeets võttis ka rahulikult. Neli sekundit Ausist aeglasem. 5.05,67 (+27,6). Hetkel üheksas. https://twitter.com/RallyEstonia/status/1018388638697185281

Breen saab kirja alles seitsmenda aja 4.59,06 (+20,99). "Meil oli hooldusalas probleeme, pidime ühe osa ära vahetama. Saime palju karistussekundeid. Katsel oli suur piruett, sõitsin kuuenda käigu kiirusega tagurpidi põllule."

Gorban tuleb finišisse viienda ajaga 4.57,13 (+19,06). Järgmine peaks olema Breen.

Rainer Aus finišis ajaga 5.01,28 (+23,21). "Libe oli küll. Ei saanud esimeste kurvidega pihta, natuke puterdasime, pidurdasin liiga vara."

Gross jääb kõigile neljale mehele alla. Aeg 4.57,65 (+19,58). "Jube äratus. Väga kiire katse oli. Tõesti väga libe. Jube äratus."

Huttunen jääb kaasmaalasele alla ja hetkel neljandaks. 4.56,09 (+18,02)

Pietarinen kolmandana finišis. Aeg 4.55,53 (+17,46). Breen on saanud jälle liikuma. Küllap ka varsti stardib.

Paddon jääb Tänakule 2,01 sekundit alla. Aeg 4.40,08, Tänakul 4.38,07 https://twitter.com/RallyEstonia/status/1018384915321311233

GPS näitab, et Breen seisab katsest mitte väga kaugel. Stardi poole liikumist näha pole.

"Paras uisutamine on. Palju õnne, kuradi, kõigile!" teatas esimesena finišisse jõudnud Tänak.

Craig Breen olevat pärast hommikust Service'it kontrollpunkti hilinenud! On oodata karistust. Stardijärjestust muutis see ka: Tänaku järel tuleb hoopis Paddon. Breen on kusagil tagapool.

Tänane stardijärjestus. Nagu näha, siis eile katkestanud Egon Kaur on tagasi rajal, Karl Kruuda aga mitte. https://twitter.com/RallyEstonia/status/1018375763664539648

Tere hommikust! Kuulda on, et SS13/15 katsel asuv kuulus Pasamäe trampliin oli juba hommikul kella 6-st inimesi täis. Käituge siis ikka mõistlikult! Mõnusat rallipäeva kõigile!

Kaido Vilu, kes alles eile Delfile oma veoauto sisemust tutvustas, pidi Tartu linnakatse finišis tuld kustutama: https://www.facebook.com/eestiautoralli/videos/644537942613554/

http://sport.delfi.ee/news/auto/rallyestonia/video-rally-estonia-avapaeva-karmima-ohulennu-tegi-ford-fiesta-r5-ga-soitnud-leedukas?id=83043779

Lätlane Emils Blums (Mitsubishi Lancer Evo IX) oskas linnakatsel auto katuse peale keerata! Kuidagi ta nelja ratta peale siiski tagasi sai ning finišijoone ületas. https://www.facebook.com/eestiautoralli/videos/644525929281422/

Üldseis avapäeva lõpuks:

11. katse ajad:

Raul Jeets saab kirja alles 9. aja (+5,18). Gorbanilt võitis mõned kümnendikud tagasi, Ausile tuli kaks ja pool sekundit kaotust juurde.

Rainer Aus sõidab välja kolmanda aja! Kaotust Tänakule vaid 2,94 sekundit.

Pietarinen (Škoda Fabia R5) läheb teiseks! Kaotust Tänakule 2,29 sekundit.

Huttunenilt (Hyundai i20 R5) super aeg! Läheb kolmandaks Huttuneni ette, kaotust Tänakule vaid 3,23 ja Breenile 0,03 sekundit!

Paddoni stiilinäide Tartu lauluväljakul: https://twitter.com/paddocknews/status/1018173888486887424

Gorban viiest mehest seni kõige aeglasem. Kaotus Tänakule 5,47.

Gross jääb Paddonile napilt alla. Kaotust Tänakule kogunes 4,28 sekundit. "Peab tagasi autokooli vist minema. Õppida on palju," kõlas kommentaar avapäevale.

Paddonist pole siin samuti Tänakule vastast. Kaotussekundeid kogunes 3,97.

Craig Breen kaotab Tänakule 3,2 sekundit. Katse pikkust (1,74 km) arvestades tsipa palju.

Tänak näitas ikka tulevärki ka! Riivas autoninaga äärekivi, nii et sädemeid lendas. Aeg 1.44,89. "Väga okei päev. Eks ma siin terve päev olen natuke nurisenud esimese koha üle raja peal, aga üldiselt on olnud okei. Teed on lahedad ja üritus on lahe."

Ott Tänak startis tänasele viimasele katsele!

Craig Breeni ja Hayden Paddoni kommentaarid enne Tartu linnakatset: http://sport.delfi.ee/news/auto/rallyestonia/delfi-rally-estonial-breen-tanakuga-voidu-ei-kihuta-paddon-proovib-homme-kaotust-vahendada?id=83043513

Üldseis pärast 10. katset:

10. katse ajad:

Jeets tuleb 10. katse lõppu Ausist sekund aeglasemalt. "Aus vastus on, et kehvasti tulime!" Ausiga võrdluses kärises vahe 3,25 sekundile. Kohe paneme ka üldseisu

Raja ääres möllab ka üks paljas Soome fänn (lugeja foto)

Rainer Aus saab kirja kaheksanda aja. Samasse auku Gorbani ja Grossiga, kaotust Tänakule 29,1 sekundit. Gorban on kokkuvõttes 0,42 sekundi kaugusel.

Huttunen jätab Gorbani ja Grossi selja taha ning läheb sel katsel neljandaks (+22,01 Tänakule).

Valeri Gorban oli seekord Grossist kiirem. Kaotust Tänakule kogunes 27,81 sekundit.

Grossilt tuleb natuke liiga palju kaotussekundeid (+28,62). "See katse üldse ei istu. Samas kohas, kus enne ümbrikusse sõitsime, suutsime väikse haagi jälle sisse teha."

Paddon on Breenist nobedam, aga Tänakule jääb ikkagi 3,23 sekundiga alla.

Tänak sõitis 10. katse põhjaks 7.11,68. Breen sellest jagu ei saanud, iirlane kaotas 3,9 sekundit. https://twitter.com/RallyEstonia/status/1018143249582747649

Ott Tänaku fännide suur ühispilt: https://twitter.com/OttTanak/status/1018141642166013952

#rallyestonia #linnamäe #kornilov #ss9 A post shared by Marek Kroon (@marek.markus.kroon) on Jul 14, 2018 at 7:31am PDT

Välja sõitsid nii tuletõrje kui ka kiirabi. https://twitter.com/SiiliViin/status/1018140902097936384

Pressikeskuses räägitakse, et Linnamäe auto põleb. Tuletõrje on teel!

Mitteametliku info kohaselt on 9. katse seisma jäetud, teatab ralliraadio.

Samas kohas, kus Linnamäe katkestas, on ralliraadio teatel seismas veel kolm autot.

Georg Linnamäe katkestas 9. katsel vahetult enne finišit. Gregor Jeets rääkis, et oli ilmselt nina peale maandunud ja midagi suitses. https://twitter.com/RallyEstonia/status/1018138934000472064

Üldseis pärast 9. katset:

9. katse ajad:

Jeets saab kirja kümnenda aja, kaotust Ausile kogunes 2,75 sekundit, Tänakule 17,42. Gorban pääses kokkuvõttes mööda.

Rainer Aus (Volkswagen) saab kirja seitsmenda aja (+14,77) ja möödub kokkuvõttes Valeri Gorbanist.

Pietarinen (Škoda Fabia R5) jääb Huttunenile alla vaid 0,04 sekundiga, Tänakule kaotust 11,81. Hetkel kuues.

Huttunen (Hyundai i20 R5) läheb Gorbani ette viiendaks, kaotust Tänakule 11,77.

Valeri Gorbanil koguneb kaotust Tänakule 15,7 sekundit. "Vihma hakkas sadama, aga kojamehed ei hakanud tööle."

Gross kaotas Tänakule 9. katsel 8,62 sekundit. "See katse huvitaval kombel sobib mulle. Saab mingit rütmi tagasi, aga küll me suudame selle järgmise peal jälle ära kaotada!"

Testimise mõttes kasutatud rehvidega rajale läinud Paddon oli Breenist vaid 0,1 sekundit aeglasem. Tänakule seega järjekordne katsevõit. Kuues täna. https://twitter.com/RallyEstonia/status/1018133406985617408

Breen jääb Tänakule 0,25 sekundiga alla.

Tänak on finišis ajaga 2.57,36. Neli sekundit kiiremini, kui Karste katse esimesel läbimisel. https://twitter.com/RallyEstonia/status/1018132502505025536

9. katse on alanud!

Hooldusalas tehti maailma suurim Ott Tänaku fännide ühispilt: https://twitter.com/RallyEstonia/status/1018120203266387976

See võib olla ka seitsmenda katse katkestamise põhjus. Nelja-aastane laps sai lahti tulnud rattaga pihta! https://twitter.com/fakingoosom1/status/1018112211250831360

8. katse ajad:

7. katse on seisma jäetud! https://twitter.com/RallyEstonia/status/1018108577322586112

Esikümme peale 8. kiiruskatset:

Jeets jätkab heas tempos! Läheb Huttuneni järel seitsmendaks (+30,12), Ausist nobedam 3,6 sekundi võrra. Kokkuvõttes kaotab nüüd Ausile 0,3 sekundiga! See on vägev võistluspaar!

Rainer Aus sõidab välja seitsmenda aja (+33,7), minnes katsel Grossi ette. Gorban on kokkuvõttes vaid 0,06 sekundi ulatuses. Ranno Bundsen läheb hetkel üheksandaks (+34,39).

Karl Kruuda kommentaar katkestamisele: http://sport.delfi.ee/news/auto/rallyestonia/delfi-rally-estonial-karl-kruuda-kui-ehitad-80-tehishupet-nae-palun-natuke-veel-vaeva-pane-uks-testikatsele-ka?id=83042659

Pietarinen sõitis välja neljanda aja (+22,8 kaotust Breenile), Huttunen on hetkel kuues (+28,47), Gorban viies (+28,14).

Paddon kaotab Breenile 4,61 sekundit, pirueti teindu Gross tervelt 34,17.

Breen sõidab Tänaku aja 0,2 sekundiga üle! https://twitter.com/RallyEstonia/status/1018102498467475456

Tänak on 8. katse finišis ajaga 7.21,51.

Priit Koik teatas, et liiga palju inimesi on raja peal, olukord olevat väga ohtlik. Püsige palun ettenähtud kohas ja kuulake julgestajate korraldusi! https://twitter.com/RallyEstonia/status/1018097984729501698

Esikümme peaks sellega paigas olema. Teeme vahekokkuvõtte pärast 7. katset:

Poolakas Domzala rääkis, et Valeisa on tee ääres kraavis, meestega on kõik korras.

Järgmisena peaks tulema leedukas Egidijus Valeisa, aga ta on katse esimeses kolmandikus seisma jäänud. Rohkem infot esialgu pole.

Ranno Bundsen (Mitsubishi Lancer Evo 8) jõuab finišisse ajaga 3.19,6 (+18,5), Raul Jeets (Škoda Fabia R5) saab kirja 3.18,9 (+17,8) ja läheb Ausi selja taha üheksandaks. Vahe meeste vahel käriseb pea neljale sekundile. https://twitter.com/RallyEstonia/status/1018096105035354112

Sinna läksid Craig Breeni 0,6 sekundit, mis ta Paddonile kaotas: https://twitter.com/kris1862/status/1018094157716447232

Rainer Aus (Volkswagen) läheb ajaga 3.17,00 (+15,9) katsel kaheksandaks ning lasi kokkuvõttes Grossi tagasi mööda. Millega vastab Jeets?

Lätlane Berkis (Ford Fiesta R5) läheb Vanagase ette kaheksandaks - 3.21,4 (+20,3).

Leedulane Vanagas (Škoda Fabia R5) sõitis ühe kurvi otseks, käis põllu peal ega suutnud pikalt tagasiteed leida. Aeg 3.44,6 (+43,5).

Pietarinen (Škoda Fabia R5) läheb hoopis ise viiendaks - 3.12,2 (+12,1).

Valerii Gorban (Mini Cooper WRC) kaotab Paddonile 15,2 sekundit. Temast saab jagu ka Huttunen (Hyundai i20 R5), kes läheb katsel viiendaks (+12,8).

Georg Gross tundub lõpuks hoogu leidvat. Kaotussekundeid kiireimale vaid 8,9. Nii väike pole vahe veel täna olnud. https://twitter.com/RallyEstonia/status/1018091949952327680

Paddon võtab katsevõidu ajaga 3.01,0! Tänakust 0,2 sekundit kiirem.

Breen jääb taas Tänakule ülinapilt alla, 0,4 sekundiga. Kokkuvõttes on meeste vahe 13,57 sekundit. https://twitter.com/RallyEstonia/status/1018090908754042881

Ott Tänak on 7. katse (Karste 1) finišis ajaga 3.01,3. Katse lõpus on üks kilomeetrine lõpp, kus on vihma sadanud ja tee veidi libedaks muutnud.

Raul Jeets (7. koht, kaotust Ausile 2,06 sekundit): "Ühtegi viga ei teinud. Saime esimese läbimisega hea tunde kätte. Võistlus on ka huvitav, konkurents on tihe. Jälgime ikka, kes meil ümberringi on ja sõidame nendega võidu, kellega on võimalik. Arula katse teisel läbimisel tegime paar näpukat ja kaotasime aega, aga muidu on rütm hea. Proovime tempot hoida ja vigu vältida. Kiired autod toovad nii palju kive teele, et lihtne on rehvi lõhkuda. Korra juba kartsingi, et lõi rehvi katki, aga ainult velje. Sealt edasi sõitsime natuke rahulikumalt. Aga suurt hullu pole midagi. See käib ralli juurde."

Rainer Aus (6. koht): "Kõik täitsa sujub. Mõned hüpped on ehmatanud, aga pärast neid on mõned lõigud jälle rahulikumad olnud. Vigu või suuremaid eksimusi pole teinud. Paar korda on ääre peal käidud, aga see on normaalne. Üritame R5-tega võidu sõita. Jeetsiga on meil veel pusimist terve päev. Oleks arvanud, et Kaur ja Kruuda võiksid olla meiega samas tempos. Oleks vähe lõbusam olnud."

Georg Grossi kommentaar pärast kuuendat katset: http://sport.delfi.ee/news/auto/rallyestonia/video-delfi-rally-estonial-georg-gross-hommikusest-huppest-pea-siiani-valutab?id=83042245

Järjekordne katkestaja. Kokku on neid juba 17. https://twitter.com/RallyEstonia/status/1018078977418776576

Üldseis 6. katse järel:

Tom: Tänaku hull hüpe https://youtu.be/opWPorbjkNc

Tänak juhib seega 6. kiiruskatse järel Breeni ees 13,17 ja Paddoni ees 18,05 sekundiga.

Tänak on senise võistlusega rahul, kuid suuri järeldusi teha veel ei oska. http://sport.delfi.ee/news/auto/rallyestonia/video-delfi-rally-estonial-ott-tanak-emotsioon-on-siiani-positiivne-soita-on-lahe?id=83041909

Aus saab ajaks 4.39,40 ja pole hüpetega sugugi rahul: "Põhjale kukub igal hüppel, pole väga mugav."

Berkise aeg on 4.47,60. Eelmisel katsel hüpetel masinat lõhkunud Berkis tunnistas, et oli sel korral ettevaatlikum. https://twitter.com/RallyEstonia/status/1018074739569577984

Pietarineni aeg 4.33,30, Vanagasel 4.52,90.

Huttunen (Hyundai i20 R5) läheb katse aegades viiendaks Gorbani ette. Aeg 4.34,5 (+20,00).

Valerii Gorban finišis seni halvima ajaga 4.54,7. Kaotust Tänakule tervelt 40,2 sekundit. Rääkis ralliraadiole, et elas väga raske maandumise üle. Autoga pole midagi häda, aga meestel kaelad ja seljad valutavad. Võtavad nüüd asja väga rahulikult.

Gross kaotab Tänakule neljandana 18,5 sekundit. "Rattad on uuesti otse all. Auto toimib jälle ilusti. Peame vaikselt otsima oma rütmi. Täna ei ole seda leidnud. Täiesti sassis on kõik."

Paddon kahele esimesele mehele vastu ei saa. Kaotust Tänakule 2,3 sekundit. https://twitter.com/RallyEstonia/status/1018071684895649792

Breen jääb 6. katsel Tänakule alla vaid 0,3 sekundiga. https://twitter.com/RallyEstonia/status/1018071086670458880

Tänak on 6. katse finišis ajaga 4.14,5. RÜA esimesel läbimisel oli aeg 4.18,8. https://twitter.com/RallyEstonia/status/1018070683857948672

Kuues kiiruskatse on täies hoos!

Rainer Valtri: https://www.instagram.com/p/BlNPXaUnz0n/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=fuolemtposv6

Kraav, mis neelas Põlluääre, oleks äärepealt saatuslikuks saanud ka Benediktas Vanagasele: https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=SoNf7ZOf0lY

Poolakas Domzala on finišis. Lööme esikümne siinkohal lukku.

Raul Jeets (Škoda Fabia R5) annab võitluses Ausiga pisut sekundeid järgi. Läheb katsel kaheksandaks ajaga 4.19,37 (+24,94). Vahe Ausiga on nüüd veidi vähem kui kolm sekundit. "Eks me sõidame nendega ikka võidu edasi!"

Ranno Bundsen (Mitsubishi Lancer EVO 8) jääb Ausile viie sekundiga alla ja läheb kaheksandaks. 4.21,27 (+26,84).

Rainer Aus (Volkswagen) läheb Grossi selja taha seitsmendaks. 4.16,07 (+21,64).

Pietarinen (Škoda Fabia R5) ja Huttunen (Hyundai i20 R5) läksid Grossi ja Gorbani ette neljandaks ja viiendaks.

Gorban ei saa Grossi ajast jagu. 4.28,76, kaotust Breenile 34,33. Kurtis, et hüppelt maha tulles ilmnesid mingid probleemid. Ei saanudki täpselt aru, mille puruks lõi.

Gross on finišis Breen'ist 17,98 sekundit kehvema ajaga. "Ei ole meie päev. Nüüd on rattad viltu all. Vaatame, mis service'is teha saab. Eelmisel katsel sõitsime paremas kurvis välja, sõitsime natuke mööda raiesmikku."

Paddon läheb 5. katsel kolmandaks, kaotades Tänakule 0,9 sekundit. https://twitter.com/RallyEstonia/status/1018054324046397440

Tänakult küsiti ralliraadios, palju tal jala all veel varu on. Ott vastas: "Varus pole midagi, ikka maksimumi peal sõidame. Siin katsel ei toimunud päris hästi. Peame vaatama, mis lahti on."

Viiendat katsevõitu Otile ei tule! Breen oli 5. katsel Tänakust 0,51 sekundit nobedam. https://twitter.com/RallyEstonia/status/1018053814316863488

Raul Jeets sõidab Ausi aja üle. 3.18,55 (+14,68). Ka Jeets möödub kokkuvõttes Grossist.

Rainer Aus (Volkswagen) läheb aegade võrdluses seitsmendaks. Aeg 3.20,40 (+16,53) Seitsmendaks tõuseb ta ka üldarvestuses, möödudes Georg Grossist. https://twitter.com/RallyEstonia/status/1018050915755024384

Vanagase aeg 3.35,05, Berkis 3.25,51.

Tiit Põlluääre avarii esimesel kiiruskatsel: http://sport.delfi.ee/news/auto/rallyestonia/video-kraavi-soitnud-tiit-polluaar-katkestas-rally-estonia-juba-esimesel-kiiruskatsel?id=83041643

https://twitter.com/RallyEstonia/status/1018049377011724290

Huttuneni aeg 3.15,31.

Gorbani ajaks on 3.12,57, hetkel neljas.

Hooldualasse jõudnud Egon Kauri kommentaar: http://sport.delfi.ee/news/auto/rallyestonia/delfi-rally-estonial-voistluse-katkestanud-egon-kaur-need-hupped-on-enamus-autodele-liiast?id=83041573

Gross kaotab 4. kiiruskatsel liider Tänakule 32,56 sekundiga. "Tegime väikese sõiduvea. Peame minema," sõnas Gross ralliraadiole.

Paddon tegi suurepärase katse ja kaotas Tänakule vaid 0,64 sekundiga. Üldarvestuses jääb Paddon Breenist maha veel vaid kahe sekundiga.

Breen kaotab Tänakule 4,85 sekundiga. Üldarvestuses on Tänaku edu juba 13,47 sekundit.

Tänaku aeg 3.03,87. "Tee on okeis seisus. Vahest vaid jäljed ees pole päris need, mida meie sõidame. Meil on iga ring olnud erinev seadistus, hiljem otsustame, millisega jätkame," kommenteeris Tänak ralliraadiole.

Neljas kiiruskatse (6,24 km) on alanud.

Martin Järveoja enne hoolduspausi: "Oli teada, et lahtist teed on palju. Võib-olla läheb pärast esimest läbimist natuke paremaks, aga ilmselt mitte märgatavalt. Siiamaani on meil kõik sujunud. Kui õigesti hüpetesse minna, on ka nendega kõik okei."

Teisel kohal oleva Craig Breeni kommentaar: "Üritan rallile mitte väga mõelda, tegemist on rohkem testimise ja Soome MM-ralliks valmistumisega. Siiani on kõik perfektne, naudin kiiruskatseid." https://twitter.com/RallyEstonia/status/1018036434710736896

Ott Tänak kiitis 3. kiiruskatse järel võistlusradu, kuid lisas, et kuna vihma pole sadanud, on kohati väga libe. "Kohalike olude tundmine aitab meid ja ilmselt seetõttu olemegi kiireimad." https://twitter.com/RallyEstonia/status/1018034554966368256

Üldseis 3. katse järel: 1. Tänak 11.23,74, 2. Breen +8,62, 3. Paddon +14,81, 4. Pietarinen +50,96, 5. Gorban +51,64, 6. Huttunen +57,32, 7. Gross +1.01,78, 8. Aus +1.05,05.

Pietarinenilt viies aeg (+19,96 Tänakule).

Vanagase aeg on 4.54, kaotust Tänakule 35,9 sekundit. https://twitter.com/RallyEstonia/status/1018030793703215104

Huttunen (Hyundai i20 R5) läheb viiendaks Grossi ette. 4.39,03 (+20,95).

Gorban (Mini Cooper WRC) läheb sel katsel Grossi ette neljandaks - 4.36,01 (+17,93).

Georg Gross sai jõuprobleemist restardiga jagu, aga kurdab, et enam trampliinidesse erilise hooga minna ei julge. Aeg on neljas - 4.46,09 (+28,01).

Rainer Valtri: https://www.instagram.com/p/BlM-YTqnlnW/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=s6q094pzkffb

Paddon kaotab Tänakule 5,99 sekundit. Hetkel aeglaseim. Aeg 4.24,07. https://twitter.com/RallyEstonia/status/1018028071671214080

Breen jääb Tänakule alla vaid 0,99 sekundiga. Aeg 4.19,07.

Tänak sõidab kolmanda katse põhjaks aja 4.18,08.

Tiit Põlluääre (BMW 325) ralli jäi 500 meetri pikkuseks. https://twitter.com/RallyEstonia/status/1018025370807881728

Meie fotograaf on juba kolmandal kiiruskatsel, mis stardib kell 9.53.

Ken Torni ja Aleks Leski (Ford Fiesta R2T) tabas teisel katsel rehvipurunemine. https://twitter.com/RallyEstonia/status/1018020935956336640

Järgmine... https://twitter.com/RallyEstonia/status/1018018911957155840

Veel üks katkestaja juures. https://twitter.com/RallyEstonia/status/1018019582408261632

Kruuda katkestamise tingis masina õlirõhu probleem. Kaur jäi raja kõrvale samuti tehnilise rikke tõttu.

https://twitter.com/RallyEstonia/status/1018017928518819840

Üldseis 2. katse järel: 1. Tänak 7.05,66, 2. Breen +7,63, 3. Paddon +8,82, 4. Pietarinen +31,00, 5. Gorban +33,71, 6. Gross +33,77, 7. Huttunen +36,37, 8. Aus +39,06, 9. Jeets +43,07, 10. Bundsen +53,86.

Raul Jeets saab 2. katsel 9. aja (+24,18). Üldarvestuses on Jeets samuti 9. kohal (+43). https://twitter.com/RallyEstonia/status/1018016597313753089

Karl Kruuda seisab samuti!

Egon Kaur on seisma jäänud! Halb maandumine. https://twitter.com/RallyEstonia/status/1018014314987446272

Leedulane Vanagas (Škoda Fabia R5) ei ole veel korralikult üles ärganud. Aeg on alles kaheksas, 4.32,73 (+33,73). https://twitter.com/RallyEstonia/status/1018013469872934912

Vägevalt surunud Pietarinen (Škoda Fabia R5) läheb Grossi ette neljandaks. 4.16,23 (+17,23). https://twitter.com/RallyEstonia/status/1018012976668868609

Huttunen (Hyundai R5) läheb Gorbani ette viiendaks. 4.19,87 (+20,87).

Gorbani (Mini Cooper WRC) aeg pole ka kiita - 4.20,08, kaotust Tänakule 21,08.

Gross (Ford Fiesta WRC) on natuke muru kaasa võtnud ja kurdab, et mingi hüppe järel kaotas auto jõu. Aeg on 4.19,59 (+20,59 Tänakule). https://twitter.com/RallyEstonia/status/1018011389015871489

Paddon ei saa ka 2. katsel Breenile ja Tänakule vastu. Kaotust Tänakule 4,87 sekundit.

Tänak sõitis 2. katse põhjaks aja 3.59,00. Breen kaotab talle 4,13 sekundit. https://twitter.com/RallyEstonia/status/1018010354989850624

Võtame esimese katse kokku, sest teine on juba käimas:

Karl Kruuda sõidab välja uskumatu aja! 3.20,24. Läheb kuuendaks, Tänakule kaotust vaid 13,58. Sisuliselt sama aeg WRC-ga sõitva Georg Grossiga! "Keskmise osa peal pidin hoogu maha võtma" https://twitter.com/RallyEstonia/status/1018008949977690112

Ranno Bundsen oli käinud põllu peal. Aeg 12 mehe seas 11. (+25,96 Tänakule) "Käisime varajast vilja võtmas, midagi võtsime kaasa. Mootor läks vähe kuumaks, võtsime lõpupoole tempo maha. "

Rainer Aus kaotab Kaurile alla kahe sekundi ja läheb üheksandaks.

Egon Kaur sõidab kümne mehe seas välja seitsmenda aja. Pole paha! Kaotust Tänakule 15,42 sekundit. https://twitter.com/RallyEstonia/status/1018007402464063488

Leedulane Vanagas ja lätlane Berkis hetkel R5 autodest kõige kehvemad, kaotussekundeid Tänakule vastavalt 25,68 ja 37,05. Nüüd tulevad järjest Eesti mehed: Kaur, Aus, Bundsen, Kruuda, Jeets.

Teine soomlane Pietarinen läheb Huttuneni ette kuuendaks, kaotust Tänakule 13,77.

Jari Huttunen on kuuendana finišis, kaotust Tänakule 15,5 sekundit

Valerii Gorban läheb Grossi ette neljandaks, kaotust Tänakule 12,63 sekundit.

Georg Gross jääb Tänakust maha 13,18 sekundiga. "Jälg on päris kihvt ees. Jälgid, kuidas kutid sõidavad. Praegu kaotame kaks sekundit kilomeetri peale. Parandamisruumi on kõvasti. Vaatame, mis tagapool toimub!"

Paddon on veel aeglasem, 3,95 sekundit Tänakust maas. https://twitter.com/RallyEstonia/status/1018003760021495808

Craig Breen kaotab Tänakule esimesel katsel 3,5 sekundit. "Oleme pehme rehviga, mitte nagu teised mehed. Ei olnud kõige parem valik."

Tänak tunnistas ralliraadiole, et tee puhastamine väga tore ei ole. "Väga lahe ei ole. Teed on lahedad, aga terve päev esimesena sõita on paras katsumus. Seda on keeruline nautida. Aga teeme, mis oskame."

Katse on alanud!

Nullauto on juba läbi läinud. See tähendab vaid üht - kohe läheb asjaks!

Olge siis ikka ettevaatlikud, eks! https://twitter.com/RallyEstonia/status/1018000064281800704

Tänaku fännid esimesel katsel on juba ammu valmis!

https://twitter.com/RallyEstonia/status/1017992919385505797

Mükoloog: Kas Paddon ja Breen saavad Rally Estonial vastu Tänakule? --- See sõltub riskipiiri loast, ehk siis käsust auto tervena koju tuua või mitte.

Intervjuu Hayden Paddoniga: http://sport.delfi.ee/news/auto/rallyestonia/delfi-video-hayden-paddon-olen-rally-estoniast-juba-aastaid-kuulnud-nuud-saan-ka-ise-osa-votta?id=83039559

Delfi intervjuu Craig Breeniga: http://sport.delfi.ee/news/auto/rallyestonia/delfi-video-craig-breen-urmo-aava-ja-teised-korraldajad-on-teinud-fantastilist-tood?id=83039639