FOTOD | Rally Estonia rajal ja raja ääres on tehtud suuri ehitustöid

Rally Estonia korraldajad panevad erilist rõhku ralli turvalisusele ning seepärast oodatakse pealtvaatajaid vaid selleks spetsiaalselt ettevalmistatud kohtadesse.

Ralli mugavaks jälgimiseks on tehtud kõvasti tööd. Vaatamiseks mõeldud alad on atraktiivsetes raja lõikudes ning ralli peakorraldaja Urmo Aava loetles detaile, miks on just nendes kohtades kõige parem kihutamist jälgida: korralikud juurdepääsu teed, avarad parklad, info rallil toimuvast, toitlustus, kontserdid, tribüünid.

Vägevad tribüünid on ehitatud legendaarse Alaküla trampliini juurde, aga ka maalilise vaatega Leigo järve kaldale. Kuna ralli korraldajad ootavad laupäeval ja pühapäeval raja äärde kuni 35 000 inimest, on parema mobiili levi tagamiseks püstitatuid ka ajutised tugijaamad.

Üks huvitav detail on tänavuse Rally Estonia juures veel. Korraldajad on teedel taastanud hulgaliselt aastatega madalaks lihvitud trampliine ning mõned künkad on ka niisama juurde ehitatud. Sõitjad on lugenud kokku, et ainuüksi Alaküla kiiruskatsel on 12 trampliini.