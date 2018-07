Eesmärgid täitusid: Tänak võitis suurepäraselt korraldatud ralli

Pole kahtlustki, et Ott Tänak ja Martin Järveoja tegid oma Toyota Yarise WRC testimise kõrvalt kõik mis võimalik, et Rally Estonia võit koju jätta. Laupäeva õhtu liidrina lõpetades, oli Tänak veendunud, et Citröeni piloot Craig Breen ja Hyndai sõitja Hayden Paddon soovivad võitu sama palju. Pühapäeval ta külalistele siiski mingit võimalust ei andnud.

Tänaku edus mängisid rolli ka Breeni sõiduviga ning Paddoni autol purunenud rehv, kuid kõige kiirem mees oli ta ka konkurentide äpardusteta. Seejuures sõitis Tänak terve ralli ebamugaval positsioonil. Esimesena rajal olles, sõitis ta lahtise kruusaga kaetud teedel teistele ette sõidujoont. Tagant tulijad, ei suutnud aga seda kasutada.