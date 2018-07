DELFI VIDEO | Hayden Paddon: olen Rally Estoniast juba aastaid kuulnud - nüüd saan ka ise osa võtta!

Uusmeremaalasest Hyundai WRC-sõitja Hayden Paddoni sõnul on ta Rally Estoniat juba aastaid teadnud ning tal on hea meel, et saab lõpuks üritusest ka ise osa võtta.

"Olen Rally Estoniat juba aastaid teadnud - see oli ju ka üks ERC [Euroopa meistrivõistluste] etappidest," rääkis Paddon. "Nüüd on tore ise siin olla ja seda suurepärast rallit ja suurepäraseid katseid nautida." Paddon näeb Eesti rallit hea võimalusena Soome MM-ralli eel autot ja vormi testida. "Katsed on kiired ja siia on ehitatud ka uusi hüppeid. Ilm on olnud ilus ja see riik on olnud vahva, nii et oleme senist aega siin nautinud. Proovime ralli jooksul erinevaid asju katsetada." Korraldajad üritasid tänavu Eesti ralli teid ja tingimusi võimalikult Soome ralli lähedasteks teha. "Teekate on küll erinev, aga kiirused ja hüpped on tõesti päris sarnased. Pole paha!"