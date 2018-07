DELFI VIDEO | Craig Breen: Urmo Aava ja teised korraldajad on teinud fantastilist tööd!

Citroeni WRC sõitja Craig Breen ootab Rally Estonialt head ettevalmistust paari nädala pärast sõidetavaks Soome MM-ralliks.

Breeni autogrammisessioon oli Tartu kesklinnas Hayden Paddoni omast tunduvalt populaarsem. "Tundub, et Citroen teeb siin head promotööd! Ma ei usu, et see midagi erilist tähendab, aga ootan siin ühte vägevat nädalavahetust," lausus Breen Delfile.

Iirlane on Eesti rallist varem kahel korral osa võtnud. "Esimesel korral olime siin R2-klassi autoga ja õppisime teid tundma, nii et see oli tore kogemus. Teisel korral tulid aga mootoriga probleemid, mistõttu pidime katkestama," meenutas Breen, kes kiitis väga korraldusmeeskonda.

"Pean ütlema, et Urmo [Aava] ja teised korraldajad on teinud teedega täiesti fantastilist tööd. Seda võistlust siin Soome rallile sarnasemaks muutmise nimel on loodud hüppeid ja tehtud muid töid. Mitmes paigas on rütm ja tempo väga Soomele sarnane."

Sarnaselt teistele WRC sõitjatele tõdes ka Breen, et tema jaoks on Eestis eesmärgiks number üks Soome MM-etapi tarbeks erinevaid seadistusi katsetada. "Tahame Soomeks hea seadistuse saada. Kui auto töötab hästi, siis võime ka tulemuse peale võidelda."

Rally Estonia kiiruskatsed algavad juba homme varahommikul, Delfi Sport kajastab võistluste käiku suures otseblogis.