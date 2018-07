DELFI RALLY ESTONIAL | Võistluse katkestanud Egon Kaur: need hüpped on enamus autodele liiast

Rally Estonia arvukate hüpete esimeseks ohvriks langes teisel katsel Egon Kaur, kelle jaoks on võistlus tänaseks lõppenud.

"Hüppest maandumisel lõi ilmselt karteri puruks. Õli oli väljas ja enam kaugemale ei saanudki sõita," rääkis Tehvandile hooldusalasse jõudnud Kaur. "Tundus, et maandusin ära, aga siis lõi juba safety peale ja õlirõhk oli kadunud."

"Katsed on siin üldiselt head ja nauditavad, aga need hüpped on enamus autodele liiast. Ainult WRC-dele on need ilmselt lõbusad sõita, ülejäänutele paras piin."

Saatuslik hüpe oli Kauri sõnul selline, kus tuli hoog enne trampliini maha pidurdada. "Piduriga hüpe. Kuna enne seda kogus pikalt hoo üles, siis pidurdasime hoo üles ja läksime peale. Alati saab rohkem pidurdada, aga siis tekib ka suur ajakaotus. Seal tuleb balanss leida," lisas ta.

Kaur ei osanud veel öelda, kas naaseb homme rajale või mitte. "Liiga vähe sai sõita. Hea oleks, kui saaks homme midagi kontole juurde," oli ta lootusrikas.