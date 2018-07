DELFI RALLY ESTONIAL | Tänak päeva lõpetuseks: sõitsime maksimaalse tempoga

Rally Estonia avapäeva järel liidrikohal asuv Ott Tänak tunnistas, et esimesena rajal olles, pidid ta koos kaardilugeja Martin Järveojaga esikoha nimel maksimaalselt pingutama.

„Kiiruse mõttes võtsime rajal maksimumi," sõnas Tänak pärast seda, kui oli päeva lõpetuseks auto kinnisesse parklasse parkinud. „Väga positiivne päev - kõik see rahvas ja atmosfäär... Hommikul võitsime konkurente üllatavalt palju, see oligi koht, kus vahe sisse tegime. Hiljem said teised ka hoo üles ja siis oli juba meie kolme vahel võrdne sõit."

Toyotaga sõitev Tänak edestab avapäeva järel Citröeni pilooti Craig Breeni 20,7 sekundiga. Hyundaiga sõitev Hayden Paddon kaotab 29,8 sekundit. Seejuures oli Tänakul konkurentidega võrreldes keerulisem sõita, kuna ta pidi esimesena rajal olles teistele sõidujälge puhastama.

„Viimastel päevadel on ilm väga kuiv ning seepärast on ka teedel palju lahtist kruusa. See polnud nauditav ning eks ma olen terve päeva selle üle virisenud," tõdes Tänak. „Kokkuvõttes on aga ralli nauditav ning eesmärk, miks me siia tulime, on ilmselgelt täitunud. Oleme püüdnud leida kinnitust erinevatele asjadele. Siiani on kõik toiminud ning nii on lihtsam minna Soome ralli viimasele testile."

Pühapäeval sõidetakse viis viimast kiiruskatset. Tänaku sõnul on neil veel vaja paari asja proovida. Pealgi on pühapäevased kiiruskatsed pikemad ja tehnilisemad. „Tuleb põnev päev," tõdes ta.