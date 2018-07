DELFI RALLY ESTONIAL | Raul Jeets poja Gregori debüüdist: proovin võimalikult vähe sekkuda, see on tema enda teekond

Kuidas isa poja seniste startidega rahule on jäänud? "On palju plusse ja on mõned kohad, mis vajavad kohitsemist. Tänapäeva poistel ja tüdrukutel, kel tänavasõidukogemus puudub, ongi alguses väga raske kõigega harjuda. Aga eks see teekond ongi pikk. Õnneks on tal kogenud kaardilugeja Kuldari näol kõrval ning häid abistajaid on meil veelgi. Olen optimistlik. Ta ise väga tahab, sära on silmis. Las proovib võistluse lõpuni sõita, võtame samm-sammult, suuri eesmärke ei sea."

Jeets on Rally Estonial üks staažikamaid sõitjaid, kuid tänavused katsed pakuvad tallegi avastamist küllaga. "Eelmiste aastatega võrreldes on rajad täiesti erinevad. Hüppeid on nii palju juurde ehitatud. On paras nuputamine, milliseid kannatab täie hooga sõida, millistega peab ettevaatlikum olema ja kus võib auto üldse ära lõhkuda, kui rumalasti peale minna. Hüpete sõitmise kogemus tekib tavaliselt aastatega, aga kuna paljud neist on kasutusel esimest korda, võib kõigil üllatusi ette tulla," rääkis ta.

"Nagu korraldajad lubasid, on nad raja ringi ehitanud, lähedasemaks ühe naaberriigi suurvõistlusele. Kui aastatega on mõned kohad hakanud lihtsana tunduma, siis enam nad seda kindlasti ei ole."

Selle nädala eesmärgi sõnastas Jeets enda jaoks järgmiselt: "Mingeid hulle riske võtta ei taha, aga kiiresti sõita tahaks küll. Prooviks tunde järgi R5 autodega ikka võidu sõita."