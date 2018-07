DELFI RALLY ESTONIAL | Läti rallikrossiäss Reinis Nitišs pelgab tehislikke trampliine: meie auto jaoks on neid ehk liiga palju

"Tutvusime eile rajaga... Huhh!" võttis rajast rääkimine lätlase esmalt ohkama. "Korraldajad on suure töö ära teinud, aga kardan, et meie auto jaoks on neid hüppeid pisut palju. Usun, et WRC ja R5 autodega on sealt kindlasti tore üle minna. Lõppude lõpuks on tingimused kõikidele samad. Pealtvaatajatele on see kahtlemata lõbus ja kui me neist turvaliselt üle saame, siis kindlasti ka meile."

Nitišs ootab raja ääres lehvimas näha ka Läti lippe. "Oleme PR valdkonnas - Sportlandi inimestega, Delfiga, Rally Estonia korraldajatega - pikalt tööd teinud, et Läti fänne siia palju tuleks," avaldas ta.