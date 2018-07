DELFI RALLY ESTONIAL | Kruuda: kui terve aasta pole puudutanud ühtegi kiiret pilli, on maailm teine

Pärast pikka pausi taas rallil osalev Karl Kruuda tunnistas, et oli juba oma oskuste olemasolu jõudnud unustada.

Rally Estonial koos kaardilugeja Annika Arnekiga sõitev Kruuda tõdes, et hea on meelistegevuse juures tagasi olla. Oskused paistavad samuti olevat endiselt olemas. „Algus oli rabe, midagi lihtsat ei ole," tunnistas ta pärast testikatset. „Kui terve aasta pole saanud puudutada ühtegi kiiret pilli, on maailm ikka teine. Jalad värisevad."

Ford Fiesta prototüüp autoga sõitva Kruuda sõnul on muu elu vahele ühel rallil osalemise juures kõige keerukam õige ralli rütmiga kohanemine. „Nagu ikka toimub kõik viimasel hetkel," nentis ta. „Jooksed nagu hull päevad ja ööd, et kõik oleks tehtud ja mured võistluse ajaks lahendatud. See kõik sööb päevad nii ära, et ei pane tähelegi."

Koos Arnekiga jõudsid nad esimest korda metsateedele treenima alles kolm päeva tagasi. Suuri eesmärke nad esilagu ei sea. Kuna Rally Estonia on Kruuda hinnangul väga äge üritus, üritavad nad seda lihtsalt nautida. Probleemi ei näinud ta ka selles, et pole varem Arnekiga koos sõitnud.

„Usaldus tekib kiiresti, Annika on varem seda tööd teinud," sõnas Kruuda. „Legendi koostamise ja lugemise stiilid on lihtsalt erinevad ja keel võib sõlme minna. Pigem tulen sellises olukorras ise natuke vastu."