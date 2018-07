DELFI RALLY ESTONIAL | Karl Kruuda: kui ehitad 80 tehishüpet, näe palun natuke veel vaeva, pane üks testikatsele ka!

Rally Estonia teisel kiiruskatsel katkestanud Karl Kruuda usub, et kui poleks hüppelt maandudes autot lõhkunud, võiks ta konkurentsi pakkuda isegi WRC autodele.

"Auto on värske. Leidsime ühe lisakoha, mida oleks vaja edasi arendada. EVO mootoritel on kahjuks õlifilter allpool, mis murdus pärast hüppelt maandumist. R5 autodega nii ei juhtu," rääkis Kruuda, kes on pettunud, et eilsel testikatsel ühtegi trampliini polnud.

"Mulle lubati, et ka testikatsele tuleb hüpe, aga seda polnud. Kui sa ehitad 80 tehishüpet, siis ole hea, näe natuke veel vaeva, pane üks shakedown'ile ka. Minu jaoks oli see peale kahte aastat uue autoga esimene hüpe."

Esimesel katsel näitas Kruuda siiski head kiirust, saade viie WRC masina järel kirja kuuenda aja (kaotust Ott Tänakule 13,58 sekundit). "Selline mu tase ongi. Mul ja ka autol oli veel varu minna. Usun, et sõidaksin WRC-d ilusti üle. Esimesel katsel jäi veel umbes neli-viis sekundit varu."

Kruuda homme enam ilmselt rajale ei naase. "Olen niigi viimase raha diivani vahelt kokku kraapinud. Miks minna viimast penni kulutama?" lisas ta.