DELFI RALLY ESTONIAL | Hayden Paddon: see on üks mu lemmikrallisid väljaspool WRC sarja

Hyundai tehasetiimi sõitja Hayden Paddon jäi Rally Estonia nädalavahetusega väga rahule ning loodab, et see ei jäänud tal viimaseks.

"Peaeesmärk oli autot testida. Sellega olen ülimalt rahul. Hakkasime sel pärastlõunal kombineerima erinevaid asju. Kui rehvipurunemine kõrvale jätta, sujus kõik suurepäraselt. Saavutasime autoga hea tunde ning usun, et kui nüüd suruda nii, nagu WRC rallidel vaja on, siis oleme konkurentsivõimelised," rääkis Paddon, kes jäi Tänakule lõpuks alla 59,3 sekundiga.

"Kodurajal on tema vastu kõigil raske saada. Ta on neil radadel üles kasvanud ja oskab neid teid rohkem lugeda. Oli hea, et ta meil võrdlusmomendina olemas oli. Mõnel katsel olime talle päris lähedal, mis on hea, sest me eeldame, et ta on ka Soome rallil üks kiirematest. Võibolla ei sõitnud me kumbki piiri peal, aga meil oli end temaga hea võrrelda."

Esimest korda Rally Estonial osalenud uusmeremaalane nimetas seda juba üheks oma lemmikralliks. "Pole paha sellises keskkonnas testida! See on väga nauditav ralli. Üks mu lemmikrallisid väljaspool WRC sarja. See atmosfäär, inimesed, teed - kõik on väga head! Mulle meeldiks väga siia kunagi tagasi tulla, isegi kui see WRC ralliks ei saa."