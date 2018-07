DELFI RALLY ESTONIAL | Breen Tänakuga võidu ei kihuta, Paddon proovib homme kaotust vähendada

Ott Tänak on Rally Estonial kolmest WRC tehasemeeskonna sõitjast selgelt kõige nobedam olnud ega ole Craig Breeni ja Hayden Paddonit isegi löögiulatusse lasknud.

Kümne kiiruskatse järel edestab eestlane Citroeniga sõitvat iirlast 17,6 ning Hyundai uusmeremaalasest pilooti 26 sekundiga. Kumbagi meest suured kaotussekundid põrmugi ei morjenda.

"Ma ei mõtle ajakaotusele üldse. Olen siin ainult selleks, et autot testida. Täna oleme vedrustuse ja diferentsiaali juures katsetanud palju väikseid asju. Üritame homme autot veel edasi arendada," rääkis Breen Delfile ja Eesti Päevalehele.

"Päev on sujunud kenasti. Ühel katsel jäime ainult kraavi kinni - ei mäletagi enam, millisel - ja kaotasime sinna neli-viis sekundit."

Paddon tõdes samuti, et nädalavahetuse peaeesmärk on testida, kuid lubas homme pisut rohkem suruda. "Oleme saanud auto kohta palju informatsiooni ja sõitmist nautinud. Sõidan umbes 90 protsendi peal. Üritame kiirust hoida ja autot tunnetada. Kui juhtub tulema hea aeg, on see ainult boonuseks," lausus Paddon.

"Viimastel katsetel on auto juba väga hea tundunud. Kui homme samamoodi tunneme, siis valime mõned katsed, kus veidi rohkem suruda. Täna tegime seadistuses palju suuri muutusi, homsed muudatused saavad olema väiksemad."