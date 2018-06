Ott Tänaku ja Toyota isiklik ilmaennustaja: Delfi rallipäeval sadu karta ei ole, ilm sobib aktiivseks puhkuseks

"Sadu Delfi rallipäeval karta ei ole aga pange ennast tuulevastu soojalt riidesse!" soovitab Oti isiklik ilmamees.

Natuke ka Hennese taustast. Kes on Toyota Gazoo Racingu ilmamees ja miks ta on vajalik?

Taustalt on ta Tallinna Ülikooli Ökoloogia keskuse vanemteadur ja uurib kliimamuutuste ja ekstreemsete tormide mõju rannikutele (rannajoone muutused, purustused, sadamate ummistumine jne).

Toyota Gazoo Racingus hoolitseb selle est, et insenerid, piloodid, kaardilugejad ja isegi teenindusala kokkupanijad saaksid rallidel sobilikul ajal võimalikult täpse ilmaprognoosi ja prognooside uuendused.

Teenindusala pakkimisel on oluline see, et telgid tuulega lendu ei läheks ja pakitavad asjad enam-vähem kuivad oleksid. Näiteks aprilli lõpus Argentiinas pakitud telk avatakse alles novebris Austraalias ja mõistlik oli seda võimalikult kuivalt kokku pakkida.

Enamus rallidel sõidab ta nädala alguses kõik katsed läbi, et sealset ilma paremini mõista, näha kui kiirelt kuivab pinnas, kuidas mäed mõjutavad pilvede ja udu liikumist ja tekkimist, mis võiks pinnasega juhtuda vihma korral ja veel palju pisikesi detaile.

Nii ralli eel kui ralli ajal aitab meeskonda võimalikult täpse ilmaprognoosiga ja püüab lahti mõtestada seda kuidas ilm võiks teeolusid muuta. Näiteks insenerid soovivad loomulikult teada kas sajab vihma või ei saja ja kui sajab, siis kui kiirelt tee kuivab, see info on äärmiselt oluline rehvivalikul. Sama oluline on ka maapinna ja õhutemperatuur, mis on vajalik nii rehvivalikul kui ka mootorile kõige optimaalsema töörežiimi seadmisel.

