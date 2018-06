Kui pastakast purskab vaid adrenaliin ehk krosskardiga rallirajale

Samas, kurat seda teab, kes seal täpselt istus – juba järgmine silmapilk maandub see keegi prantsatusega ja võtab puhtalt stardisirge lõpukurvi. Oli üks võistleja. Süda teeb järjekordse maandumise, seekord teise säärde.

Delfi rallipäeva eelüritus Laitse rajal. Foto: Madis Veltman

Kui sinust saab konserv

Ja siis tabab mind selja tagant küsimus: “Kes nüüd läheb?”

Oh, see olen vist ju mina! “Mina… ma võin minna!”

Nagu rambipalavikus vean selga kombe, pigistan jalga üks number liiga väikesed sõidujalatsid. “Vabandust, siin on vist mingi eksitus. Ma tahaks küll minna, aga miks on teises autos Margus Murakas?”

Päriselt, ma ei ole mitte kunagi kiiresti sõitnud! Margus lubab, et ta saab ise hakkama, kui mulle järgi jõuab. Ärgu muretsetagu.

Meeskonna abiga saan pähe kiivri ja kaelatoe ning mind pakitaksegi konservipurki. Välja eriti ei näe, liiga mugav ka ei ole. Proovin meeles pidada, kuidas käigud vahetuvad. Esimene ette, ülejäänud tagasi…

Delfi rallipäeva eelüritus Laitse rajal. Foto: Madis Veltman

Suretan boksist startides mootori välja. Ei, see pole strateegia. Jalg väriseb. Hingamine on raske. Peas vasardab üksainus mõte: “Peaasi, et Margus mulle ringi peal järgi ei jõuaks…”

Tunnen end nagu läbiklohmitud liha. Sibulaklops. Konservipurk, kuhu on integreeritud ahi, mille sisse omakorda on lükatud võdisev liha. Kuumus. Mootor on eelmiste sõitjate poolt üles köetud ja hingab ja lõriseb selga. Mootori jõuramisest üle käib jahutusventikate hääl. Need lihtsalt lärmavad. “Peaasi, et…”

Valmis olla, kõige kiirem olla!

Tähelepanu, valmis olla, kõige kiirem olla! Start! Silme ees on alguses lihtsalt must. Iga liigutud meeter, iga sekund mõjub aga vabastavalt. Stardisirge lõpus olen edukalt kolmanda käigu peal ning esimeses kurvis jõudnud krosskardiga kokkuleppele, et täna me ei juhi rooliga vaid ainult gaasi ja piduriga. Vägev!

Edasi on lihtne. Iga kurviga saab koletislik auto järjest armsamaks. Olles terve elu sõitnud esi- ja nelikveoliste masinatega, on tagaveolise sõiduki pikk külglibisemine minu jaoks tegelikult võõras maailm, aga kui keerata kurvi sisse agressiivselt ja edasi rooliga ainult natukene sihtida, siis … tuleb välja küll. Isegi asfaldil.